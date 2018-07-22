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Не шорты, а трусы: Настя Каменских надела слишком откровенный наряд

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Украинская певица Настя Каменских недавно неприятно удивила пользователей сети. На открытии фестиваля в Юрмале, певица появилась в черных капроновых колготах и прозрачной блузке. Соответствующие фото и видео появились в Instagram, пишет Сегодня.

Дополнить свой образ Каменских решила шортами с высокой посадкой и формой, больше напоминающей трусы. Одежду также украшали массивные рюши. Поклонников Каменских такой наряд неприятно удивил. В комментариях пользователи предположили, что певица забыла надеть юбку или стать порно звездой.

 

It was awesome ❤️#laimarendezvousjūrmala2018

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on

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