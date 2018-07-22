Не шорты, а трусы: Настя Каменских надела слишком откровенный наряд

22 июля 2018, 13:20
Украинская певица Настя Каменских недавно неприятно удивила пользователей сети. На открытии фестиваля в Юрмале, певица появилась в черных капроновых колготах и прозрачной блузке. Соответствующие фото и видео появились в Instagram, пишет Сегодня.
Дополнить свой образ Каменских решила шортами с высокой посадкой и формой, больше напоминающей трусы. Одежду также украшали массивные рюши. Поклонников Каменских такой наряд неприятно удивил. В комментариях пользователи предположили, что певица забыла надеть юбку или стать порно звездой.