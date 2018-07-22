Максим Галкин поиздевался над Николаем Басковым

Максим Галкин часто публикует фото и видео из семейной жизни, а также комментирует записи своих коллег. На днях телеведущий довольно едко высмеял певца Николая Баскова. Поводом для публичных издёвок стало новое фото, которое тот выложил у себя в Instagram, пишет Лайф.