Максим Галкин поиздевался над Николаем Басковым

22 июля 2018, 10:20
Максим Галкин часто публикует фото и видео из семейной жизни, а также комментирует записи своих коллег. На днях телеведущий довольно едко высмеял певца Николая Баскова. Поводом для публичных издёвок стало новое фото, которое тот выложил у себя в Instagram, пишет Лайф.
Басков нечасто делится новыми снимками. В основном он публикует однотипные портреты, сделанные с одного и того же ракурса. Это сильно раздражало Максима, который оставил едкий комментарий под свежим фото.
"Наконец-то новый ракурс! Да ещё и зубы. Коля, это прогресс! После трёх лет однотипных селфи мы, твои горячие поклонники, осознали, что у твоего лица есть обе стороны! Свети для нас, Николай Лучезарный, обоюдоликий!" — посмеялся над певцом Галкин.