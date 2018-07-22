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  • Максим Галкин поиздевался над Николаем Басковым

Максим Галкин поиздевался над Николаем Басковым

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Максим Галкин

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Максим Галкин часто публикует фото и видео из семейной жизни, а также комментирует записи своих коллег. На днях телеведущий довольно едко высмеял певца Николая Баскова. Поводом для публичных издёвок стало новое фото, которое тот выложил у себя в Instagram, пишет Лайф.

Басков нечасто делится новыми снимками. В основном он публикует однотипные портреты, сделанные с одного и того же ракурса. Это сильно раздражало Максима, который оставил едкий комментарий под свежим фото.

"Наконец-то новый ракурс! Да ещё и зубы. Коля, это прогресс! После трёх лет однотипных селфи мы, твои горячие поклонники, осознали, что у твоего лица есть обе стороны! Свети для нас, Николай Лучезарный, обоюдоликий!" — посмеялся над певцом Галкин.

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