Она изучает тебя: десять основных правил женского тестирования

Она обращает внимание, на кого ты смотришь

Допустим, вы сидите в ресторане. К вам подошла сексуальная официантка и на несколько секунд задержалась у вашего столика. Ты заметил ее красивые ноги, обнаженные до нижнего края короткой юбки?

Вот и твоя спутница заметила. Точнее, заметила то, как ты смотришь на официантку. А ты думал, она не обратит внимание? Когда вы знакомитесь, а тем более находитесь на свидании, девушка придает значение каждой мелочи.

Она изучает язык твоего тела, когда ты смотришь на других женщин. Таким образом твоя спутница пытается понять, насколько ты способен быть верным.

Она расспрашивает тебя о прошлом

Одним из явных признаков, что тебя проверяют, являются настойчивые вопросы о твоих прошлых романах. Это не просто любопытство — ей важно знать, как заканчивались твои предыдущие отношения и какова в этом твоя роль.

Почему предыдущая девушка ушла от тебя? Либо, наоборот, почему ушел ты? То, как ты говоришь о своих бывших девушках, наглядно демонстрирует твои мужские и человеческие качества.

Твои манеры

Говорить о том, что если ты не заплатишь за нее в ресторане, то это значительно сократит твои шансы на повторную встречу, думаем, не стоит. Но есть менее очевидные вещи, на которые девушка может обратить внимание. Например, подай ей руку, когда вы спускаетесь по лестнице.

Конечно, девушка могла бы справиться и сама, но так ты проявляешь заботу и показываешь, что она тебе небезразлична. Помощь даже в таком незначительном деле будет для нее очень приятной и оценится по достоинству.

Она спрашивает тебя о твоих целях

Вопросы о целях и мечтах на первом свидании могут показаться тебе очень банальными. Но ей важно знать, кем ты видишь себя через несколько лет, узнать о твоих планах и амбициях. Имеет ли это такое большое значение сейчас?

Вряд ли, тем более наплести ей можно все что угодно. Но если ты девушке нравишься и она хотя бы немного подумывает о вашем дальнейшем общении, то ее интерес относительно твоих планов на будущее понять можно.

Если она тебя тестирует, то ты ей нравишься

Если девушка не заинтересована в тебе, то она и не будет тратить на тебя свое время. Зачем ей это, если она все равно не видит вас вместе? А вот попытка тебя изучить говорит об обратном.

Тестирование тебя — это желание понять, насколько вы совместимы по ее мнению и как ты сможешь вписаться в ее жизнь.