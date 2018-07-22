Она изучает тебя: десять основных правил женского тестирования

Если тебе удалось пригласить девушку на свидание, то радоваться рано, ведь еще не известно, будет ли второе. При условии, что она тебе нравится и ты бы хотел увидеть ее снова, перспектива повторной встречи полностью зависит от нее, пишет MensCult.
А вот свое решение она уже принимает исходя из первого свидания. Практически каждая девушка тестирует своего спутника при знакомстве.
Это не тот тест, когда она подключает к твоему телу сенсоры и сидит с карандашом напротив, периодически делая записи.
Она пропускает твой образ сквозь призму своей женской интуиции, оценивая тебя как потенциального партнера и мужчину в целом. Нельзя сказать, что мы не делаем так же.
Каждый из нас как минимум на уровне подсознания изучает спутницу, чтобы определить если не степень совместимости, то хотя бы ее личность. Но поскольку в классической схеме ухаживаний доминантой является мужчина, то девушка оценивает тебя наиболее внимательно.
Вот что ты должен знать о тестировании тебя. Прочти это и запомни, прежде чем отправишься на следующее свидание.
Не принимай это на свой счет
Помни, что она тестирует всех и ее оценка не дискредитирует твои человеческие качества. Это можно сравнить с покупкой автомобиля: даже если перед тобой будет большой выбор крутых машин, ты все равно посмотришь под капот каждой, независимо от ее марки и года выпуска.
То же касается и женщин. Даже если ты кажешься ей очень интересным и привлекательным, она должна изучить тебя, чтобы удостовериться в своей правоте.
У каждой женщины свои параметры оценки
Несмотря на то, что есть несколько общих оценочных параметров, на самом деле каждая женщина ищет что-то определенное в человеке. В то время как одна сосредоточена на одних мужских качествах, другая фокусируется на чем-то ином.
Например, каким-то девушкам нравятся дерзкие «плохие парни», тогда как другим симпатичен образ заботливого мужа.
Тебя всегда испытывают
Если тебя это бесит, то нам жаль, ибо это факт: тебя постоянно тестируют. Хотя на самом деле это не так плохо. Ведь если девушка внимательно изучает тебя на свидании, то, по всей видимости, ты ей понравился и она рассматривает тебя как потенциального партнера.
Она будет тебя провоцировать
Это само по себе является огромным испытанием. Она раздвигает границы вашего общения, чтобы увидеть твою реакцию в различных ситуациях. Девушка хочет знать, как ты споришь, что для тебя важно; что тебе нравится, а что — нет; как ты себя поведешь при определенном сближении.
Она знакомит тебя со своими друзьями
Это одна из самых серьезных проверок. Если она готова познакомить тебя со своими друзьями, то значит, ты ей нравишься и девушка готова впустить тебя в свою жизнь. Теперь она хочет понять, как оценят тебя ее друзья.
Готовься: они будут задавать много вопросов и, возможно, провоцировать тебя, чтобы понаблюдать за твоей реакцией. Если ты им понравишься, это значительно облегчит твое положение. А если нет, то, вероятно, впереди тебя будут ждать новые испытания.
Она обращает внимание, на кого ты смотришь
Допустим, вы сидите в ресторане. К вам подошла сексуальная официантка и на несколько секунд задержалась у вашего столика. Ты заметил ее красивые ноги, обнаженные до нижнего края короткой юбки?
Вот и твоя спутница заметила. Точнее, заметила то, как ты смотришь на официантку. А ты думал, она не обратит внимание? Когда вы знакомитесь, а тем более находитесь на свидании, девушка придает значение каждой мелочи.
Она изучает язык твоего тела, когда ты смотришь на других женщин. Таким образом твоя спутница пытается понять, насколько ты способен быть верным.
Она расспрашивает тебя о прошлом
Одним из явных признаков, что тебя проверяют, являются настойчивые вопросы о твоих прошлых романах. Это не просто любопытство — ей важно знать, как заканчивались твои предыдущие отношения и какова в этом твоя роль.
Почему предыдущая девушка ушла от тебя? Либо, наоборот, почему ушел ты? То, как ты говоришь о своих бывших девушках, наглядно демонстрирует твои мужские и человеческие качества.
Твои манеры
Говорить о том, что если ты не заплатишь за нее в ресторане, то это значительно сократит твои шансы на повторную встречу, думаем, не стоит. Но есть менее очевидные вещи, на которые девушка может обратить внимание. Например, подай ей руку, когда вы спускаетесь по лестнице.
Конечно, девушка могла бы справиться и сама, но так ты проявляешь заботу и показываешь, что она тебе небезразлична. Помощь даже в таком незначительном деле будет для нее очень приятной и оценится по достоинству.
Она спрашивает тебя о твоих целях
Вопросы о целях и мечтах на первом свидании могут показаться тебе очень банальными. Но ей важно знать, кем ты видишь себя через несколько лет, узнать о твоих планах и амбициях. Имеет ли это такое большое значение сейчас?
Вряд ли, тем более наплести ей можно все что угодно. Но если ты девушке нравишься и она хотя бы немного подумывает о вашем дальнейшем общении, то ее интерес относительно твоих планов на будущее понять можно.
Если она тебя тестирует, то ты ей нравишься
Если девушка не заинтересована в тебе, то она и не будет тратить на тебя свое время. Зачем ей это, если она все равно не видит вас вместе? А вот попытка тебя изучить говорит об обратном.
Тестирование тебя — это желание понять, насколько вы совместимы по ее мнению и как ты сможешь вписаться в ее жизнь.
Даже если часть из того, что мы описали выше, тебе не нравится, то ищи в этом плюсы и смирись. Она проверяет тебя? Значит, представляет вас вместе. А разве ты не этого добивался, приглашая ее на свидание?