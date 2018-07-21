«Где взяла такие ножки»: Рудковская в красном купальнике поразила красотой

В своем Instagram Яна опубликовала снимок, на котором запечатлена на берегу Черного моря. Рудковская облачена в красный слитный купальник с прозрачными вставками на животе.

Знаменитость облокотилась на будку для спасателей. Под снимком она написала, что теперь готова занять свой пост. "Кто где, а я традиционно у спасательной будки, буду Вашим спасИтелем) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила звезда.

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 20, 2018 at 9:03am PDT

Фолловеры поняли отсылку Рудковской к популярному американскому сериалу 90-х "Спасатели Малибу": в заставке теленовеллы прекрасные девушки в алых купальниках бегут по пляжу для того, чтобы оказать помощь утопающему. Подписчики отметили, что Яна может стать достойной заменой голливудским красоткам: "Яна, Вы как спасательница из Малибу! Выглядите шикарно!!!", "Можно снимать в фильме про спасателей Малибу".

Интернет-обывателей впечатлили длинные и стройные ноги знаменитости. Они принялись слагать продюсеру хвалебные оды. "Вы богиня! У вас шикарная фигура, я о такой мечтаю", "Ноги от ушей", "Вот это НОГИ!!! Супер!!!", "Где взяла такие ножки", – не скупились на комплименты почитатели.