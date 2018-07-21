Леонид Агутин похвастался дочками-красавицами

Леонид Агутин и его наследницы – 22-летняя Полина и 19-летняя Елизавета – приняли участие в фотосессии журнала ОК! Гордый отец с дочками украсили обложку нового номера. Съемка была организована к юбилею Леонида Агутина. На днях популярному исполнителю исполнилось 50 лет.

A post shared by www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) on Jul 19, 2018 at 9:10am PDT

Пользователи Сети пришли в восторг от красоты девушек. "Какие девочки!", "Вот это дочки у Лени!", "Красавицы-дочки", "Повезло Агутину с дочками)", "Здорово!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники. Однако оказалось, что не все фанаты в курсе, что Полина и Елизавета родные только по отцу.

Дело в том, что Полина появилась на свет, когда Леонид состоял в отношениях с балериной Марией Воробьевой. Она была его гражданской женой. Их роман длился всего три года. Агутин и Воробьева расстались, когда их дочери был год. Однако Леонид не исчез из жизни наследницы, что способствовало сохранению их теплых отношений.

В свою очередь Елизавета родилась, когда Агутин был женат на популярной исполнительнице Анжелике Варум. Впрочем, девочку быстро отправили жить в Америку, и практически всю жизнь Лиза провела там. К слову, и Полина жила не в России. Ее существование протекает во Франции. Интересно, что девочки впервые увидели друг друга относительно недавно – шесть лет назад.