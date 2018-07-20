Галерея и видео: русские и эстонцы собрались вместе и вспомнили молодость на концерте легендарной A-ha в Тарту

Тысячи поклонников легендарной группы A-ha в четверг вечером зажигали на тартуском Певческом поле под горячие песни молодости. Люди с огромным восторгом вспоминали эту музыку, которую сейчас каждый день не услышишь. Их концерта в нашей стране ждали, ведь группа не была в Эстонии 15 лет.