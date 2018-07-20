Галерея и видео: русские и эстонцы собрались вместе и вспомнили молодость на концерте легендарной A-ha в Тарту

20 июля 2018, 17:12
Тысячи поклонников легендарной группы A-ha в четверг вечером зажигали на тартуском Певческом поле под горячие песни молодости. Люди с огромным восторгом вспоминали эту музыку, которую сейчас каждый день не услышишь. Их концерта в нашей стране ждали, ведь группа не была в Эстонии 15 лет.
Концерт в Тарту прошел в рамках гастрольного тура группы - Electric Summer.
A-ha — норвежская рок-группа, созданная в 1982 году в Осло и работающая в стиле электро-поп, появившемся на излёте «новой волны». В музыке a-ha присущи графичный, холодноватый стиль, синтезаторно-гитарное звучание, выразительная балладная мелодика.
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