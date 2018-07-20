Пт, 20.07.2018
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  • Галерея и видео: русские и эстонцы собрались вместе и вспомнили молодость на концерте легендарной A-ha в Тарту

Галерея и видео: русские и эстонцы собрались вместе и вспомнили молодость на концерте легендарной A-ha в Тарту

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Тысячи поклонников легендарной группы A-ha в четверг вечером зажигали на тартуском Певческом поле под горячие песни молодости. Люди с огромным восторгом вспоминали эту музыку, которую сейчас каждый день не услышишь. Их концерта в нашей стране ждали, ведь группа не была в Эстонии 15 лет. 

Концерт в Тарту прошел в рамках гастрольного тура группы - Electric Summer. 

A-ha — норвежская рок-группа, созданная в 1982 году в Осло и работающая в стиле электро-поп, появившемся на излёте «новой волны». В музыке a-ha присущи графичный, холодноватый стиль, синтезаторно-гитарное звучание, выразительная балладная мелодика.

Смотрите галерею и видео!

 

#mortenharket #Aha #tartu

Публикация от Margit (@margitrysse)

 

80-talet tillbaka på Dalhalla ikväll! #aha #mårtenharket #dalhalla

Публикация от Per Persson (@personligeper)

 

Было очень круто!!! 🇪🇪🇳🇴#aha#electricsummertour

Публикация от Denis Kasterpalu (@mr_thorens)

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