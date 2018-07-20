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Тимати и Егор Крид могут отправиться за решетку на 15 суток

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Тимати

ФОТО: Фото организаторов

Расплатой за импровизированный концерт, который Тимати и Егор Крид устроили в центре Москвы, может стать административный срок. 

Тогда из-за выступления рэперов было перекрыто движение. Выходку артистов не оценили общественники и органы правопорядка. Тимати и Крида решили призвать к ответу, но артисты игнорировали повестки. Теперь на Тимура Юнусова заведено административное дело. Рэпер может отделаться штрафом, но судья может и посадить его на 15 суток или отправить на 100 часов облагораживать улицы российский столицы на обязательных работах, пишет 7d.org.ua.

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