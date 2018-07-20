Тимати и Егор Крид могут отправиться за решетку на 15 суток
20 июля 2018, 18:28
Расплатой за импровизированный концерт, который Тимати и Егор Крид устроили в центре Москвы, может стать административный срок.
Тогда из-за выступления рэперов было перекрыто движение. Выходку артистов не оценили общественники и органы правопорядка. Тимати и Крида решили призвать к ответу, но артисты игнорировали повестки. Теперь на Тимура Юнусова заведено административное дело. Рэпер может отделаться штрафом, но судья может и посадить его на 15 суток или отправить на 100 часов облагораживать улицы российский столицы на обязательных работах, пишет 7d.org.ua.