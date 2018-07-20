Может не стоило...? Виктория Боня показала новое тело

В своем Instagram Виктория опубликовала макет обложки популярного российского журнала. На главной странице звезда запечатлена в пестром слитном купальнике. Под публикацией Виктория сообщила, что снимок сделала ее подруга.

После Боня сообщила интернет-обывателям, что поправилась на пять килограммов и теперь очень довольна своим телом. "Сейчас у меня фигура, о которой всегда мечтала. Заметила, что в комментариях стали появляться такие непривычные для меня "толстая", "пора на диету"... А как вы думаете, мне идет⁉️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – спросила у поклонников звезда.

Пользователи Сети отметили, что артистка потрясающе выглядит, прибавка в весе сделала ее аппетитнее и добавила женственности.

A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Jul 19, 2018 at 8:11am PDT

Однако многие отметили, что грудь Виктории выглядит, мягко говоря, неестественно. Чашечки купальника слишком маленькие для внушительных форм телеведущей. Поклонники с юмором отметили, что бюст артистки как-бы раздвоился и в общей сложности у Бони получилось четыре груди.

"Зачем надевать купальник маленького размера?", "Боня шикарная, а купальник живет отдельной жизнью", "Купальник правда отстой. Мало того, что аляпистый, неженственный, так еще и сидит безобразно... сделал красавицу Вику заплывшей тетей неопределенного возраста... Я не завидую", "А что с чашечками купальника и грудью? Ассиметрия", – писали пользователи Сети.