Соболезнуем! Новость о смерти сбитого малыша загнала миллиардера в могилу

Страшное известие стало фатальным для Игоря Неклюдова. Миллиардеру пришлось срочно вызывать скорую, однако врачи уже не смогли ничего сделать, констатировав смерть от инфаркта.

Инцидент с мальчиком произошел 17 июля в туристическом комплексе "Заимка Плюснина". Неклюдов ехал на своем автомобиле задним ходом около детской площадки, когда один из малышей – годовалый мальчик – упал рядом с машиной.

"Из машины выскочили люди, тут же подошел, по-моему, отец. Ребенок к тому времени уже поднялся сам, я заметил, что у него немного разбиты колени", – рассказал журналистам очевидец. По его словам, после инцидента приехала скорая, ребенка повезли на рентген. Неклюдов сам проследил, чтобы мальчику оказали должную медицинскую помощь.

Позже местные издания сообщили, что у малыша диагностировали перелом основания черепа и другие несовместимые с жизнью травмы, писали о смерти ребенка. Предпринимателю от таких известий стало плохо, он умер по дороге в больницу. Затем выяснилось, что бизнесмен не сбивал малыша. Отец ребенка сообщил, что мальчик действительно просто упал около машины и с ним все в порядке.

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