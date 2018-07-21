Узнай, что несет суббота: гороскоп на 21 июля

Не стоит заниматься делами, требующими разъездов. Долгая дорога будет тяжелой и утомительной, путешествие, предпринятое для развлечения, окажется неожиданно дорогим. Встречи старых друзей порадуют, позволят восстановить в памяти приятные события ушедших дней.

Овен

Очень хороший день для работы, вашим профессиональным успехам можно позавидовать. Вероятно повышение по службе, возможно появление новых интересных обязанностей. На резкое увеличение доходов рассчитывать не нужно, однако сегодня вы создаете базу своего будущего материального благополучия. Непросто будут складываться отношения с новыми знакомыми, возможны разногласия в трудовом коллективе или в компании друзей. Трудно будет договориться о совместном отдыхе, даже если ранее этот вопрос неоднократно обсуждался.

В семье, напротив, отношения будут вполне гармоничными. Важно сохранять верность своим принципам, но и от близких не требовать немедленных и грандиозных перемен в мировоззрении. Влюбленные в этот день смогут обсудить важные вопросы, избежав ссоры.

Телец

Высока вероятность улучшения материального положения. Своевременно полученные деньги помогут осуществить планы, связанные с поездками и культурными развлечениями, значительно разнообразить ваш досуг. Хорошо пройдут встречи со старыми друзьями, семейные торжества. А вот общение с новыми знакомыми требует осмотрительности. Вы доверчивы и легко делитесь своими секретами, недоброжелатели могут этим воспользоваться.

Любимый ждет от вас многого и, кажется, нарочно испытывает ваше терпение. Однако даже существующие разногласия и не слишком приятные споры не испортят вам настроения, и мир все же воцарится. Не стоит недооценивать родственников – их советы, помощь и жизненный опыт могут вам пригодиться.

Близнецы

Трудности есть, а вот поводов для серьезного беспокойства нет. Преграды преодолимы, и даже если порой придется действовать в одиночку, победа будет достигнута. Складывается ситуация, которая позволит вам отделить мнимых единомышленников от подлинных союзников, понять, с кем следует иметь дело в будущем. Не стоит рассчитывать на легкий успех на переговорах, к любой встрече нужно готовиться всерьез, если ее исход важен для вас.

Отношения влюбленных развиваются стремительно, начинающийся роман будет бурным. События этого дня заставят вас почувствовать себя романтиком, новые увлечения способствуют проявлению творческих способностей, о которых вы раньше не подозревали. Мужчин ожидает легкий успех на светских мероприятиях.

Рак

Поездка, на которую вы возлагали большие надежды, принесет больше расходов и разочарований, чем приятных впечатлений. Тем не менее, ожидаемый результат все же будет достигнут, у вас не появится причин сожалеть о совершенных поступках. Неплохо складывается ситуация для тех, кто недавно сменил работу или приступил к исполнению новых обязанностей – ваша способность быстро воспринимать и анализировать информацию окажется очень полезной.