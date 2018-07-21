Узнай, что несет суббота: гороскоп на 21 июля

Прекрасный день для влюбленных, чьи отношения крепнут, становятся более глубокими и доверительными. Остаются в прошлом проблемы, заставлявшие спорить и ссориться, не возникнет желания обижать друг друга, настаивать на выполнении своих капризов. Даже самые неуравновешенные люди становятся спокойнее, нетрудно будет контролировать свои эмоции, избегать неприятных ситуаций. Родственники легко находят общий язык, приходят к единому мнению по вопросам, интересующим всех членов семьи, пишет Дворец.
Не стоит заниматься делами, требующими разъездов. Долгая дорога будет тяжелой и утомительной, путешествие, предпринятое для развлечения, окажется неожиданно дорогим. Встречи старых друзей порадуют, позволят восстановить в памяти приятные события ушедших дней.
Овен
Очень хороший день для работы, вашим профессиональным успехам можно позавидовать. Вероятно повышение по службе, возможно появление новых интересных обязанностей. На резкое увеличение доходов рассчитывать не нужно, однако сегодня вы создаете базу своего будущего материального благополучия. Непросто будут складываться отношения с новыми знакомыми, возможны разногласия в трудовом коллективе или в компании друзей. Трудно будет договориться о совместном отдыхе, даже если ранее этот вопрос неоднократно обсуждался.
В семье, напротив, отношения будут вполне гармоничными. Важно сохранять верность своим принципам, но и от близких не требовать немедленных и грандиозных перемен в мировоззрении. Влюбленные в этот день смогут обсудить важные вопросы, избежав ссоры.
Телец
Высока вероятность улучшения материального положения. Своевременно полученные деньги помогут осуществить планы, связанные с поездками и культурными развлечениями, значительно разнообразить ваш досуг. Хорошо пройдут встречи со старыми друзьями, семейные торжества. А вот общение с новыми знакомыми требует осмотрительности. Вы доверчивы и легко делитесь своими секретами, недоброжелатели могут этим воспользоваться.
Любимый ждет от вас многого и, кажется, нарочно испытывает ваше терпение. Однако даже существующие разногласия и не слишком приятные споры не испортят вам настроения, и мир все же воцарится. Не стоит недооценивать родственников – их советы, помощь и жизненный опыт могут вам пригодиться.
Близнецы
Трудности есть, а вот поводов для серьезного беспокойства нет. Преграды преодолимы, и даже если порой придется действовать в одиночку, победа будет достигнута. Складывается ситуация, которая позволит вам отделить мнимых единомышленников от подлинных союзников, понять, с кем следует иметь дело в будущем. Не стоит рассчитывать на легкий успех на переговорах, к любой встрече нужно готовиться всерьез, если ее исход важен для вас.
Отношения влюбленных развиваются стремительно, начинающийся роман будет бурным. События этого дня заставят вас почувствовать себя романтиком, новые увлечения способствуют проявлению творческих способностей, о которых вы раньше не подозревали. Мужчин ожидает легкий успех на светских мероприятиях.
Рак
Поездка, на которую вы возлагали большие надежды, принесет больше расходов и разочарований, чем приятных впечатлений. Тем не менее, ожидаемый результат все же будет достигнут, у вас не появится причин сожалеть о совершенных поступках. Неплохо складывается ситуация для тех, кто недавно сменил работу или приступил к исполнению новых обязанностей – ваша способность быстро воспринимать и анализировать информацию окажется очень полезной.
Встреча с друзьями пройдет хорошо, но вряд ли вам удастся обсудить свои проблемы, получить совет или поддержку – сегодня речь может идти скорее о приятном и веселом совместном времяпрепровождении, чем об откровенном разговоре. С родственниками же вы вряд ли захотите делиться своими тревогами. Отличным слушателем мог бы стать любимый человек, но его отношение к вам сегодня характеризуется некоторой ироничностью, и любая беседа сведется к обмену остроумными замечаниями.
Лев
День решения материальных проблем. Вовремя выработанная верная стратегия поможет вам избежать финансовых трудностей, добиться благополучия. Стоит отдать предпочтение самостоятельной работе, поскольку взаимоотношения с деловыми партнерами сложатся неровно, претензии друг к другу будут возникать постоянно. Не преувеличивайте важности и срочности стоящих перед вами проблем, некоторые дела вполне можно отложить.
Хорошо пройдут светские мероприятия, а вот поездки или занятия спортом покажутся скорее утомительными, чем приятными. Общение с близкими не вызовет проблем, новые знакомые же едва ли вас всерьез заинтересуют. Родственники и любимый человек могут нуждаться в вашей помощи, однако вы поступите мудро, если не будете навязывать им свое мнение.
Дева
Этот день станет удачным для всех, кто стремится к новым впечатлениям и готов преодолевать преграды ради достижения желаемого. Если вам предстоят долгие и утомительные поездки, не жалейте времени на подготовку, так вы сможете оградить себя от неприятностей и дискомфорта. Спешить с принятием важных решений не нужно, это касается как работы, так и сферы личных отношений, в которой, увы, влияние негативных тенденций ощущается довольно сильно.
Для достижения профессионального успеха понадобится умение сосредоточиться на поставленной цели, правильно оценить свои возможности, найти союзников, помощь которых вы можете принять без ущерба для дела. Очень опасно брать на себя долгосрочные обязательства, в том числе и финансового характера.
Весы
День романтических переживаний, которые будут столь же сильными, сколь и приятными. Вы способны на поступки, которые вызовут восхищение у окружающих, можете очаровать нового знакомого с первого взгляда, произвести неизгладимое впечатление на того, кто вам симпатичен. Оптимизм, чувство юмора и находчивость вам не изменят, и именно благодаря им препятствия будут преодолеваться легко, а проблемы решатся быстро.
Прекрасный день для общения с единомышленниками, людьми, разделяющими ваши интересы и увлечения: вместе вы сможете реализовать интересные идеи, добиться успеха в творчестве. Обдумайте новую информацию, она подскажет, как следует действовать.
Скорпион
Умеренного трудового энтузиазма будет достаточно для того, чтобы решить стоящие перед вами задачи профессионального характера. С повседневными делами вы будете справляться легко, а вот за масштабные проекты, в особенности – связанные с риском, пока лучше не браться. Сложную работу вам не придется делать в одиночку, надежные союзники придут на помощь именно тогда, когда в этом возникнет необходимость.
Прекрасный день для романтических встреч и признаний, новых знакомств, путешествия вдвоем с любимым человеком. Вы прекрасно понимаете природу собственных чувств и не совершаете ошибок, да и близким помогаете обойти эмоциональные ловушки, избежать неприятных моментов.
Стрелец
Сложно складываются отношения с новыми знакомыми, хотя в шумной, веселой компании людей, объединенных желанием поразвлечься, вы будете чувствовать себя вполне комфортно. Ничто не помешает вам насладиться обществом любимого человека, мирным течением томного романтического вечера наедине. Не возникнет сложностей и в отношениях с родственниками, а ранее существовавшие проблемы вы без труда уладите.
Преодоление трудностей профессионального характера не потребует больших усилий, поскольку вы двигаетесь в правильном направлении, и никому не по силам сбить вас с пути. Открывающиеся перспективы пока кажутся сомнительными, но чуть позже вы поймете, какими возможностями следует воспользоваться.
Козерог
Решить профессиональные проблемы окажется не так просто, как вы ожидали, для преодоления трудностей потребуется не только упорство, но и изворотливость. Не всегда легко будет поладить с теми, кто обычно поддерживал вас, зато среди недавних недоброжелателей найдутся люди, готовые встать под ваши стяги. Вы можете позволить себе быть чрезвычайно разборчивым в связях, желающих подружиться с вами будет предостаточно.
Чрезвычайно приятный день ожидает влюбленных, чьи отношения станут более прочными и глубокими. Своевременное решение семейных проблем поможет избежать неприятностей в будущем; помните об этом, если придется выбирать между делами и развлечениями.
Водолей
Финансовые вопросы решатся благоприятным для вас образом. Не исключено получение денег за ранее проделанную работу, возврат старого долга или ценный подарок. Проясняется ситуация, совсем недавно казавшаяся вам необыкновенно запутанной, и это позволяет принимать правильные решения, строить планы на будущее. Ваш авторитет в глазах коллег растет, в немалой степени этому способствуют те оригинальные идеи, которые вы в последнее время выносили на суд общественности.
Можно сосредоточиться на семейных делах, помочь родственникам и друзьям. Любимому человеку будут приятны ваше внимание, интерес и бескорыстная забота. Особа, к которой вы испытываете особую симпатию, оценит ваши достоинства, причем прилагать усилия, выставляя их напоказ, не придется.
Рыбы
Ваш жизненный потенциал достаточно высок, и это позволит не только отлично поработать, но и приятно провести свободное время. Выбирайте занятия, позволяющие расширить свой кругозор, узнать нечто новое, побывать в незнакомых местах. Сегодня вы хорошо воспринимаете любую информацию, что будет полезным и в учебе, и в общении. Тесные контакты с малознакомыми людьми нежелательны, но в обществе друзей, коллег и родственников вы будете чувствовать себя превосходно.
События этого дня позволят вам оценить, каковы перспективы романтических отношений, понять, что следует изменить, чтобы достичь гармонии в личной жизни. Интуиция подскажет, как следует себя вести, чтобы привлечь внимание симпатичного человека или завязать знакомство, о котором вы давно мечтаете.