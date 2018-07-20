Вся команда Limon.ee там будет! Через неделю Нарва-Йыэсуу пройдет фестиваль с участием Ольги Бузовой

Уже пятый год подряд проходит это грандиозное событие в регионе!

В этом 2018 году на летнем фестивале EBF в Нарва-Йыэсуу выступят:

Ольга Бузова

CHI-LLI

Зомб

Maruv

ПараТайн

Тандем Бит+

Mc/Dj Den Karabljoff (Resident EBF)

Dj John Candy (Rus Spb SB Club)

Dj Dmitri Varest (Est Narva Geneva Club)

Dj Toks

Билеты в продаже во всех кассах Piletilevi.

Ворота фестиваля откроются в 17:00

Встретимся уже на следующей неделе на фестивале в Нарва-Йыэсуу!

Синоптики прогнозируют хорошую погоду на 28 июля в Нарва-Йыэсуу, а мы гарантируем хорошее настроение!

EBF2018 - Там Будут все!

Ольга Бузова

В минувшие выходные Бузова представила новую песню «Ночь. Текила».

По словам Ольги, этот зажигательный сингл о любви, которая «сносит голову».

Ольга также добавила, что ее сингл «Ночь. Текила» стал лидером в чартах России, Беларуси, Казахстане и Латвии.

Недавно Ольга рассказала, что записывает второй альбом: «Я все время нахожусь в перелетах и на съемках.

Но в первую очередь я занята работой над своим вторым альбомом. Он уже почти дописан.

На этой неделе мы будем записывать сложнейший, но в то же время очень крутой трек», — поделилась звезда некогда нашумевшего проекта «Дом-2».

Группа CHI-LLI

Несколько лет назад Ирина Забияка из группы «Чи-Ли» стала настоящим открытием.

Ее песни покорили местные радиостанции, а необычный тембр голоса наводил на странные мысли.

Ходили слухи, что она – переодетый мужчина. Забияка отбивалась от нападок, а потом родила сына и фактически изчезла.

«Мне захотелось спокойствия. Сейчас я живу практически в лесу. Хотя и недалеко от Москвы – в тридцати пяти километрах.

Уехав туда, я стала отмечать, что у меня даже здоровье улучшилось! Там настолько тихо!

Когда ко мне приезжают гости, они удивляются: «Ира, как ты можешь здесь жить?

Тебя не раздражает, что вокруг так тихо?» Нет, не раздражает. Наоборот, об этом мечтала всю свою жизнь.

Жаль, что довольно поздно поняла, что я такой социопат!»

Maruv

#DrunkGroove превращается в трехкратную платину

Спасибо всей команде Warner Music Russia и особенно спасибо Майклу

Мы команда мечты

Выпуск нового трека «Focus On Me» состоится 20 июля 2018 года

Ты чувствуешь то же самое? Хочешь с нами повеселиться?»

Zomb

ПараТайн

Группа ПараТайн образовалась в совсем ещё недавнeм 2014 году, когда волею судеб встретились две одиноких творческих души...

Тандем БИТ+

Рэп-бэнд с берегов Финского залива, занимающий, определенно, свою нишу в плацкарте музыкальных движений на территории Эстонии.

В текстах коллектива определяющую роль играет социальная тема, настроения современности, личные переживания, победы и стремления.

За сравнительно небольшой срок тандем прокатил свою программу по разным городам Эстонии, дал ряд концертов, посетил радиостанции и TV.