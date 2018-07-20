Вся команда Limon.ee там будет! Через неделю Нарва-Йыэсуу пройдет фестиваль с участием Ольги Бузовой

Уже на следующей неделе, 28 июля, в Нарва-Йыэсуу состоится долгожданный летний музыкальный фестиваль - East Beach Fest 2018 - крупнейший ежегодный пляжный фестиваль в Ида-Вирумаа!
Уже пятый год подряд проходит это грандиозное событие в регионе!
В этом 2018 году на летнем фестивале EBF в Нарва-Йыэсуу выступят:
Ольга Бузова
CHI-LLI
Зомб
Maruv
ПараТайн
Тандем Бит+
Mc/Dj Den Karabljoff (Resident EBF)
Dj John Candy (Rus Spb SB Club)
Dj Dmitri Varest (Est Narva Geneva Club)
Dj Toks
Билеты в продаже во всех кассах Piletilevi.
Ворота фестиваля откроются в 17:00
Встретимся уже на следующей неделе на фестивале в Нарва-Йыэсуу!
Синоптики прогнозируют хорошую погоду на 28 июля в Нарва-Йыэсуу, а мы гарантируем хорошее настроение!
EBF2018 - Там Будут все!
Ольга Бузова
В минувшие выходные Бузова представила новую песню «Ночь. Текила».
По словам Ольги, этот зажигательный сингл о любви, которая «сносит голову».
Ольга также добавила, что ее сингл «Ночь. Текила» стал лидером в чартах России, Беларуси, Казахстане и Латвии.
Недавно Ольга рассказала, что записывает второй альбом: «Я все время нахожусь в перелетах и на съемках.
Но в первую очередь я занята работой над своим вторым альбомом. Он уже почти дописан.
На этой неделе мы будем записывать сложнейший, но в то же время очень крутой трек», — поделилась звезда некогда нашумевшего проекта «Дом-2».
Группа CHI-LLI
Несколько лет назад Ирина Забияка из группы «Чи-Ли» стала настоящим открытием.
Ее песни покорили местные радиостанции, а необычный тембр голоса наводил на странные мысли.
Ходили слухи, что она – переодетый мужчина. Забияка отбивалась от нападок, а потом родила сына и фактически изчезла.
«Мне захотелось спокойствия. Сейчас я живу практически в лесу. Хотя и недалеко от Москвы – в тридцати пяти километрах.
Уехав туда, я стала отмечать, что у меня даже здоровье улучшилось! Там настолько тихо!
Когда ко мне приезжают гости, они удивляются: «Ира, как ты можешь здесь жить?
Тебя не раздражает, что вокруг так тихо?» Нет, не раздражает. Наоборот, об этом мечтала всю свою жизнь.
Жаль, что довольно поздно поняла, что я такой социопат!»
Maruv
#DrunkGroove превращается в трехкратную платину
Спасибо всей команде Warner Music Russia и особенно спасибо Майклу
Мы команда мечты
Выпуск нового трека «Focus On Me» состоится 20 июля 2018 года
Ты чувствуешь то же самое? Хочешь с нами повеселиться?»
Zomb
ПараТайн
Группа ПараТайн образовалась в совсем ещё недавнeм 2014 году, когда волею судеб встретились две одиноких творческих души...
Тандем БИТ+
Рэп-бэнд с берегов Финского залива, занимающий, определенно, свою нишу в плацкарте музыкальных движений на территории Эстонии.
В текстах коллектива определяющую роль играет социальная тема, настроения современности, личные переживания, победы и стремления.
За сравнительно небольшой срок тандем прокатил свою программу по разным городам Эстонии, дал ряд концертов, посетил радиостанции и TV.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!