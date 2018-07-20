Читать обязательно! Важный совет всем на эти выходные

Многие из нас не склонны задумываться, что многие вещи, которые для нас привычны и воспринимаются как само собой разумеющееся, для кого-то являются мечтой. Мы банально перестаем замечать то хорошее, что есть в нашей жизни и тем самым, по сути, обкрадываем сами себя, пишут Dni.ru.

"В эти дни намеренно постарайтесь отмечать для себя хорошие и приятные моменты вашей жизни, будь то какие-то достаточно крупные события или приятные бытовые мелочи. Даже если в вашей жизни происходит что-то не слишком приятное, это не отменяет того, что вокруг есть множество вещей, которые стоит заметить, порадоваться и поблагодарить за это какого-то другого человека, Вселенную или высшие силы", – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.