Модель опубликовала селфи на фоне умершего отца, чтобы собрать побольше лайков

Модель из Сербии вызвала волну возмущения среди пользователей "Инстаграма", после того как сделала селфи со своим мёртвым отцом и выложила его в Сеть. Джелика Любичич выложила снимок в "сториз" с подписью "покойся с миром". Однако, как только подписчики начали её критиковать, девушка удалила фото, сообщает Metro.

ФОТО: Instagram

На снимке Джелика сделала губы уткой на фоне своего отца, который был на тот момент уже мёртв. Под фотографией девушка написала: "Мы сражались столько, сколько могли, но это не наша воля. Мы не решаем, как долго мы будем жить".

«Он оставил нас на 67-м году жизни. Спасибо за всё, я благодарна тебе за то, что я — твоя дочь, а ты — мой отец. Спасибо, что показал нам правильный путь. Покойся с миром, ты всегда останешься в наших сердцах», - написала она.

ФОТО: Instagram