Пт, 20.07.2018
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  • Модель опубликовала селфи на фоне умершего отца, чтобы собрать побольше лайков

Модель опубликовала селфи на фоне умершего отца, чтобы собрать побольше лайков

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ФОТО: Instagram

Под фото девушка также написала, что никто не может знать, как долго он будет жить, пишет Лайф.

Модель из Сербии вызвала волну возмущения среди пользователей "Инстаграма", после того как сделала селфи со своим мёртвым отцом и выложила его в Сеть. Джелика Любичич выложила снимок в "сториз" с подписью "покойся с миром". Однако, как только подписчики начали её критиковать, девушка удалила фото, сообщает Metro.

ФОТО: Instagram

На снимке Джелика сделала губы уткой на фоне своего отца, который был на тот момент уже мёртв. Под фотографией девушка написала: "Мы сражались столько, сколько могли, но это не наша воля. Мы не решаем, как долго мы будем жить".

«Он оставил нас на 67-м году жизни. Спасибо за всё, я благодарна тебе за то, что я — твоя дочь, а ты — мой отец. Спасибо, что показал нам правильный путь. Покойся с миром, ты всегда останешься в наших сердцах», - написала она.

ФОТО: Instagram

Пользователи Сети сочли поведение девушки неуважительным по отношению к покойнику. Один их них написал: "Вот насколько она волнуется о своём отце, что у неё даже есть время и силы, чтобы фотографироваться".

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