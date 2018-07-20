Анна Бузова показала горячие фото и выиграла эротический баттл у сестры

Недавно Анна отметила свое 30-летие и порадовала поклонников яркими фотографиями из Юго-Восточной Азии. В одном из постов она ответила на самые часто задаваемые ей вопросы, в том числе про погоду и развлечения.

«По развлечениям: в этот раз мы предпочли именно релаксирующий отдых: сон, спа, пляж, море, бассейн... Из выездов — только экстремальный парк, змеиная ферма и шоу крокодилов», - рассказала она.

ФОТО: Instagram

Несмотря на то что подписчиков у Анны меньше, чем у Ольги, относятся они к ней теплее. И в целом считают младшую сестру красивее и приятнее, хотя и отмечают, что они похожи. Девушка и правда обладает хорошими внешними данными, которые она с успехом продемонстрировала в купальнике на фоне экзотических пейзажей.

ФОТО: Instagram

Фото вышли очень горячими, и комментаторы отметили и идеальный пресс, и длинные ноги красотки. Не секрет, что Ольга тоже любит выкладывать эротические фото, но подписчики решили, что в этом деле она уступает младшей сестре.