Прямо в пламя. Акробатка упала с высоты в огонь на шоу талантов

Участница шоу America's Got Talent Мэри Вульф-Нильсен сорвалась с высоты в ходе выступления. Видео опубликовано в официальном аккаунте передачи на YouTube.

Тайс и Мэри Нильсен исполняли сложный и напряжённый номер. Внезапно мужчина, надевший повязку на глаза, не смог удержать партнершу, так что она рухнула вниз головой на сцену, где горел огонь.

Падение шокировало членов жюри и зрителей. Кроме того, в зале были родственники семьи Нильсен — их двухлетний сын и его бабушка. Впрочем, женщина не пострадала и даже хотела повторить неудавшийся трюк, но судьи не разрешили ей этого сделать.