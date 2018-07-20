Пт, 20.07.2018
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  • Прямо в пламя. Акробатка упала с высоты в огонь на шоу талантов

Прямо в пламя. Акробатка упала с высоты в огонь на шоу талантов

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ФОТО: Скриншот видео

Партнер, надевший повязку на глаза, не смог удержать женщину, и она рухнула вниз головой.

Участница шоу America's Got Talent Мэри Вульф-Нильсен сорвалась с высоты в ходе выступления. Видео опубликовано в официальном аккаунте передачи на YouTube.

Тайс и Мэри Нильсен исполняли сложный и напряжённый номер. Внезапно мужчина, надевший повязку на глаза, не смог удержать партнершу, так что она рухнула вниз головой на сцену, где горел огонь.

Падение шокировало членов жюри и зрителей. Кроме того, в зале были родственники семьи Нильсен — их двухлетний сын и его бабушка. Впрочем, женщина не пострадала и даже хотела повторить неудавшийся трюк, но судьи не разрешили ей этого сделать.

Отметим, подобные случаи зачастую заканчиваются плачевно. Так, в этом году акробат сорвался с высоты во время выступления цирка Запашного в Элисте. Лайф публиковал подборку трагедий, произошедших с артистами.

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