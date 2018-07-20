Юлия Высоцкая не поехала на похороны убитого бывшего жениха

Встречалась же она с актером Игорем Сидоренко, чьи похороны так и не посетила, несмотря на многолетнюю связь.

Поклонники знают Юлию Высоцкую, как счастливую супругу Андрея Кончаловского, в браке с которым актриса находится уже 20 лет. Однако немногие фанаты в курсе, что в студенческие годы звезда была замужем за коллегой по творческой профессии Анатолием Котом.

О том периоде своей жизни Высоцкая предпочитает не вспоминать. А вот ее студенческие друзья решили дать откровенное интервью, шокировав общественность сразу несколькими признаниями. Как оказалось, брак Юлии и Анатолия был фиктивным, а на самом деле звезду связывали любовные отношения с другим мужчиной, актером Игорем Сидоренко.

Избранник Высоцкой часто выпивал, что становилось поводом для конфликтов. Когда же Высоцкая встретила Кончаловского и вышла за него замуж, Сидоренко и вовсе был сломлен.

«Новость о том, что Высоцкая променяла его, начинающего актера, на всемирно известного режиссера, окончательно выбила Игоря из колеи, ведь они были вместе целых шесть лет. Он ушел в запой. В профессии один провал следовал за другим. Он пытался работать рекламным агентом, но и тут не складывалось», — рассказали друзья Игоря Сидоренко.

[Андрей Кончаловский старше супруги на 36 лет]

Андрей Кончаловский старше супруги на 36 лет // Фото: Instagram

Позже экс-возлюбленный Высоцкой женился на девушке, далекой от актерской профессии. Избранница родила Сидоренко ребенка, и это помогло ему на время отказаться от вредных привычек. Однако старые пристрасти периодически напоминали о себе, и в итоге именно из-за них Игорь попрощался с жизнью.

«Игорь завязал с пьянством, собирался вернуться в профессию. Его пригласили поработать в Театр юного зрителя. И вдруг произошла трагедия. Однажды Игорь оказался на какой-то пьянке в родном Молодечно. Там ему нанесли смертельный удар камнем по голове. Преступника так и не нашли», — рассказала актриса Анна Сиротина.

По словам студенческих друзей Высоцкой, трагедия произошла еще в 2000 году, спустя всего пару лет после расставания Юлии и Игоря. На похоронах актера присутствовали лишь его немногочисленные родственники. А вот из коллег по театральной сцене панихиду посетил только Анатолий Кот. Супруга Андрея Кончаловского почтить память экс-избранника, с которым она прожила шесть лет, так и не явилась.

Первый муж 44-летней Высоцкой признается, что сейчас они практически не общаются. Между бывшими супругами не было конфликта, но из-за постоянной занятости им трудно найти время для встреч. «Мы на одном курсе учились, и я помог ей с пропиской этим браком. Сейчас у каждого своя жизнь, мало общаемся. Она 20 лет вместе с Андреем Кончаловским. А какие прекрасные роли у нее и в кино, и в театре! Это и ее заслуга, а не только маститого мужа», — рассказал артист.

ФОТО: Кадр из сериала «Чужая дочь»

Бывший муж актрисы тоже смог реализоваться в профессии. Так, мужчина сыграл заметные роли в сериалах «Маргоша», «Солдаты» и «Молодежка».