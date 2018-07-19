Эксперты составили советы для путешественников: несколько крутых хитростей, которые нужно знать в аэропорту

Эксперты советуют взять из дома пустую бутылку для воды и свою еду. Ряд авиакомпаний берут за воду и еду дополнительную плату.

Пустую бутылку для воды можно поместить в ручную кладь, а наполнить водой из-под крана после досмотра. Такая вода, скорее всего, будет более чистой, чем та, которую вам нальют на борту лайнера. Таким образом получится сэкономить, особенно если перелет не очень долгий.

Опытные путешественники знают, сколько брать вещей в поездку. А менее опытные эксперты советуют складывать все самые необходимые вещи в ручную кладь и по возможности брать с собой только ее. Во-первых, вам будет спокойно, что багаж находится в безопасности и он рядом с вами, и можно избежать лишних ожиданий во время пересадок.

Но надо обратить внимание, что установлены определенные габариты ручной клади и ее вес у разных авиакомпаний отличается.

Родителям желательно еще во время подготовки к поездке объяснить ребенку, как вести себя в аэропорту и самолете. Во многих аэропортах есть специальные игровые площадки для детей, где они могут провести время до посадки.