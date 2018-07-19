Вайкуле в Латвии: танцовщицам я сказала - если забеременеете, не делайте аборт! Отдайте детей мне, если они вам не нужны

В интервью журналу Ieva Лайма Вайкуле открыто рассказала и о своей болезни - злокачественной опухоли, и обо всем, что за этим последовало, когда пришлось реально смотреть смерти в глаза, пишет Rus.TVNET.lv.

«Мне давали двадцать процентов, что я выживу. Но во времена Советского Союза врачи, как правило, не говорили ВСЕ. Все - чтобы человек мог как-то подготовиться, уладить свои дела, - эмоционально вспоминает Лайма события 1989 года. - Где-то через десять лет немного расслабляешься, а первые пять - просто как на атомной бомбе. Сегодня прошло уже 30 лет, но все равно перед каждой проверкой так или иначе об этом думаешь. К такому нельзя привыкнуть».

Как оказалось, Лайма «встречалась со смертью» не один раз. «Мы и тонули, и горели в бане, когда она воспламенилась. Тонули с Адндреем в лодке на озере Энгурес, когда началась гроза. Такую грозу я никогда не видела, и полная лодка воды. У меня было много таких испытаний.

Так, на концерте микрофон ударил таким сильным зарядом тока, который мог меня убить Это было световое электричество, у которого намного сильнее мощность.

Тебя в миг парализует, все мышцы сжимаются. Я прикусила себе щеку и язык и даже не заметила. Врачи позже сказали, что я смогла умереть, но мне опять повезло - видимо, я еще не все в этой жизни сделала», - рассказала знаменитость журналу Ieva.

Вайкуле отметила, что ни о чем не жалеет, ни об одной своей трагедии! «Это все было необходимо, чтобы я стала собой. Что-то нужно испытать, чтобы узнать, что хорошо, а что плохо. У тебя должно быть какое-то ядро - тогда ты можешь что-то сказать другим. Если все в жизни было гладко, тебе нечего будет сказать...»

Еще одна болезненная тема, которая была затронута в интервью, - аборты. Как подчеркнула Лайма, это непоправимый грех ее молодости. «Это очень личный вопрос. Единственное, что я хочу сказать - в то время мы ничего не знали. Сегодня это действительно большой грех. Сегодня все понимают, что сердце ребеночка бьется уже с первого месяца.