Limon.ee в Нарве: вопрос о прическе поставил легендарную Анне Вески в тупик (ВИДЕО)
19 июля 2018, 17:30
В первый день четырехдневного фестиваля Baltic Sun в Нарве выступила королева поп-музыки Эстонии Анне Вески. Артистку до сих пор любят, слушают и ждут, как в Эстонии, так и в России. Портал Limon поговорил с сияющей артисткой и узнал, как часто она слышит свои песни по радио в России и ждать ли нам новых русских хитов от артистки.
Больше всего певицу развеселил вопрос о ее прическе. Он же и поставила Анне Вески в тупик. «Это самый важный вопрос сегодня?» - спросила певица.
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