В первый день четырехдневного фестиваля Baltic Sun в Нарве выступила королева поп-музыки Эстонии Анне Вески. Артистку до сих пор любят, слушают и ждут, как в Эстонии, так и в России. Портал Limon поговорил с сияющей артисткой и узнал, как часто она слышит свои песни по радио в России и ждать ли нам новых русских хитов от артистки.