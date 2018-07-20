Эстонский музыкант погиб под колесами автомобиля: ему было всего 48 лет

«С глубочайшим сожалением сообщаем, что сегодня ночью нас покинул наш друг Kõmmari», - написали в Facebook участники группы Kosmikud.

«Покойся с миром, Райво Рятте (14.06.1970 – 18.07.2018). Просим дать родственникам Райво время, чтобы пережить эту трагедию. Концерты в Острова, Лохусалу, Пюхасте и на острове Рухну отменяются», - добавляют они.

По предварительным данным, вчера на улице Киви автомобиль, за рулем которого находился 27-летний мужчина, сбил 48-летнего пешехода. Райво Рятте доставили в Северо-эстонскую региональную больницу, но его жизнь спасти не удалось.