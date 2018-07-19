Сестра обвинила Меган Маркл в скорой смерти отца

На своей странице в Twitter 53-летняя Саманта Маркл опубликовала ряд постов, в которых набросилась на 36 -летнюю Меган с критикой. Женщина заявила, что, из-за игнорирования супругой принца своих американских родственников, погибает их отец Томас Маркл. "Если наш отец умрет, это ты виновата, Мэг", – предостерегла родственницу Саманта.

Томас Маркл. ФОТО: BRWES / Rachpoot/MEGA

После Маркл высказалась по поводу недавнего посещения герцогиней выставки, посвященной Нельсону Манделе. "Рада, что у тебя так много времени, чтобы похвастаться тем, что отдала дань уважения другим, игнорируя собственного отца! Как насчет того, чтобы отдать дань уважения своему собственному отцу?!", – цитирует сестру супруги британского принца DailyMail.

Также издание сообщает, что Саманта вскоре выпустит книгу о том, как ей живется в "тени герцогини". Старшая из дочерей Томаса Маркла не раз говорила СМИ, что не довольна тем, какой черствой стала Меган после встречи с принцем.

Отец герцогини Томас Маркл тоже не остается в стороне от шумихи. Он с удовольствием говорит с прессой. Мужчина сообщил изданию TMZ, что планирует давать интервью до тех пор, пока дочь не вернет его в свою жизнь.

Меган Маркл и принц Гарри. ФОТО: Victoria Jones / PA Wire/PA Images