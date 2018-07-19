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  • Вылечи меня: весь мир ошеломлен красотой российской работницы скорой, но коллеги устроили ей травлю

Вылечи меня: весь мир ошеломлен красотой российской работницы скорой, но коллеги устроили ей травлю

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ФОТО: Instagram

От Анастасии Ивашевской потребовали удалить неприемлемые фотографии из Сети. Коллеги осудили девушку после того, как она опубликовала слишком откровенные фото и видео. Но поздно. У фельдшера уже появились поклонники, которые готовы умереть ради нее.

Итак, знакомьтесь! Это Анастасия Ивашевская. Ей 26 лет, и она работает в службе экстренной помощи в Москве.

ФОТО: Instagram

Девушка отличается сексапильной внешностью и умеет подчеркнуть свои достоинства, выкладывая в Сеть горячие фото…

…и видео

В форме она выглядит особенно привлекательно, не правда ли?

ФОТО: Instagram

У Насти уже есть поклонники, которые пишут ей отчаянные, полные боли сообщения:

"В каком районе Москвы мне должно стать плохо, чтобы ко мне приехали именно вы? Я готов за это умереть!", - пишут они в комментариях. 

Но мужских восторгов не разделяют коллеги Ивашевской. Они потребовали, чтобы она удалила все фото и видео. Против выступают, разумеется, только медработники-женщины.

ФОТО: Instagram

Они считают, что для фельдшера это неприемлемо. "Нужно блюсти честь российского медработника". Видимо, по их мнению, такие фото негативно отражаются на работе всех московских сотрудников скорой помощи. Пациенты-мужчины при виде такого фельдшера, скорее всего, будут терять сознание и портить статистику…

Ну и небольшой ключик к сердцу Насти: она обожает группу Guns'n'Roses, фильмы про Бэтмена и игру Resident Evil… Удачи!

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