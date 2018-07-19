Вылечи меня: весь мир ошеломлен красотой российской работницы скорой, но коллеги устроили ей травлю

От Анастасии Ивашевской потребовали удалить неприемлемые фотографии из Сети. Коллеги осудили девушку после того, как она опубликовала слишком откровенные фото и видео. Но поздно. У фельдшера уже появились поклонники, которые готовы умереть ради нее.
Итак, знакомьтесь! Это Анастасия Ивашевская. Ей 26 лет, и она работает в службе экстренной помощи в Москве.
Девушка отличается сексапильной внешностью и умеет подчеркнуть свои достоинства, выкладывая в Сеть горячие фото…
…и видео
В форме она выглядит особенно привлекательно, не правда ли?
У Насти уже есть поклонники, которые пишут ей отчаянные, полные боли сообщения:
"В каком районе Москвы мне должно стать плохо, чтобы ко мне приехали именно вы? Я готов за это умереть!", - пишут они в комментариях.
Но мужских восторгов не разделяют коллеги Ивашевской. Они потребовали, чтобы она удалила все фото и видео. Против выступают, разумеется, только медработники-женщины.
Они считают, что для фельдшера это неприемлемо. "Нужно блюсти честь российского медработника". Видимо, по их мнению, такие фото негативно отражаются на работе всех московских сотрудников скорой помощи. Пациенты-мужчины при виде такого фельдшера, скорее всего, будут терять сознание и портить статистику…
Ну и небольшой ключик к сердцу Насти: она обожает группу Guns'n'Roses, фильмы про Бэтмена и игру Resident Evil… Удачи!