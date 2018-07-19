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Видео: Тимати подарил подписчику черный «Гелендваген»

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Тимати.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, разыграл в своем Instagram джип «Гелендваген» от Mercedes-Benz. Обладателем «Блэк-стар-гелика» стал житель Челябинской области Алексей Черменев, пишет Rus.Tvnet.lv.

«Поздравляю победителя @lextrk707!!! Как и обещал, вручаю авто лично в руки. Следите за новостями, я готовлюсь разыграть что то ещё более интересное!!! Есть предположения?», — написал рэпер в Instagram, добавив «смайлик».

Видео, на котором подводились итоги конкурса, по непонятной причине заблокировали администраторы соцсети, однако, как подчеркнул Тимати, «всё по-честному» и машина досталась Алексею.

Счастливый победитель вскоре выложил в своем Instagram фото с Тимати на фоне джипа и поблагодарил рэпера за подарок.

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