Стоит ли паниковать, если вы видите такие иллюминаторы?

Представьте себе: вы забронировали билет на самолет, уже готовы занять свое место и тут вдруг обнаруживаете, что иллюминатор облеплен изолентой, пишет WTSP. О чем бы вы подумали? Вас это напугало бы?
Недавно в сети появились фото таких иллюминаторов. Авторы снимков очень перепугались, завидев эту картину.
Так стоит ли нервничать, когда видишь такое? На этот вопрос ответил специалист по обслуживанию самолетов Джим Рю.
«В авиационной отрасли я работаю уже 35 лет. Ленту вокруг иллюминатора налепили не для того, чтобы удержать на месте раму или прикрыть дыры.
Выглядит это жутко, но такая мера никак не связана с безопасностью. Это косметическая проблема. Эта панель внутренняя и является элементом декора. Она не прикреплена к окну и не играет никакой важной роли».
Специалист прокомментировал еще одну фотографию. На ней вы видите изоленту уже с внешней стороны окна.
"Иногда окна запечатываются герметиком, специально предназначенным для топливного бака, фюзеляжа или ветрового стекла. Иногда одного герметика бывает недостаточно. Чтобы он держался дольше, его прикрепляют с помощью изоленты.
Изолента только удерживает герметик, она никак не влияет на давление в самолете и не удерживает стекло на месте. Иногда работники, обслуживающие самолеты, используют специальную изоленту, которая скрывает вмятины на внешней стороне самолета".
По словам эксперта, эта процедура одобрена Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).