Стоит ли паниковать, если вы видите такие иллюминаторы?

Недавно в сети появились фото таких иллюминаторов. Авторы снимков очень перепугались, завидев эту картину.

ФОТО: WTSP

Так стоит ли нервничать, когда видишь такое? На этот вопрос ответил специалист по обслуживанию самолетов Джим Рю.

«В авиационной отрасли я работаю уже 35 лет. Ленту вокруг иллюминатора налепили не для того, чтобы удержать на месте раму или прикрыть дыры.

ФОТО: WTSP

Выглядит это жутко, но такая мера никак не связана с безопасностью. Это косметическая проблема. Эта панель внутренняя и является элементом декора. Она не прикреплена к окну и не играет никакой важной роли».

Специалист прокомментировал еще одну фотографию. На ней вы видите изоленту уже с внешней стороны окна.

ФОТО: WTSP

"Иногда окна запечатываются герметиком, специально предназначенным для топливного бака, фюзеляжа или ветрового стекла. Иногда одного герметика бывает недостаточно. Чтобы он держался дольше, его прикрепляют с помощью изоленты.

Изолента только удерживает герметик, она никак не влияет на давление в самолете и не удерживает стекло на месте. Иногда работники, обслуживающие самолеты, используют специальную изоленту, которая скрывает вмятины на внешней стороне самолета".

По словам эксперта, эта процедура одобрена Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).