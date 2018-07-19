Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены

Валентин Юдашкин находится в Израиле. Вместе с ним наслаждаются солнцем и морем, посещают экскурсии верная жена Марина, дочь Галина, зять Петр и внуки Анатолий и Аркадий. К слову, супруга регулярно делится с подписчиками своей странички в Instagram фотографиями, на которых запечатлена с мужем. Пара постоянно находится в движении: путешествует по разным городам, посещает святые места, отдыхает на пляже.

Особо наблюдательные фанаты, видимо, накрученные словами Иосифа Кобзона, которые он произнес в эфире нового выпуска передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят", высказали сомнение, стоит ли Валентину греться на солнышке. Напомним, мэтр отечественной сцены на всю страну заявил о том, что у Юдашкина рак.

A post shared by marinayudashkina (@marinayudashkina) on Jul 18, 2018 at 11:12pm PDT

"Я призываю всех как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастазов? А он не наблюдался", – констатировал Кобзон.

A post shared by marinayudashkina (@marinayudashkina) on Jun 29, 2018 at 6:18am PDT

Теперь поклонники буквально под микроскопом рассматривают дизайнера. И ведь находят к чему придраться! "Валентин похудел", "Ой неважно он выглядит", "Капец Валентин худее жены", "а ему можно вообще не солнце-то греться?", "Израиль не просто так. Там хорошие врачи", "Я бы на месте Валентина в тенечке сидела...", "Постарел( осунулся(", "Жена красотка, а муж – похудел (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались интернет-пользователи.