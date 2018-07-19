Снова как Барби? Кумир эстонских подростков оголила пышную грудь ФОТО!
19 июля 2018, 11:21
Долгое время поклонники не могли нарадоваться новым имиджем эстонской певицы Грете Клейн: убежденная блондинка в прошлом году перекрасилась в темный цвет, сделала более короткую стрижку и немного изменила свой стиль одежды. Однако около месяца назад Грете снова начала осветлять волосы.
Несколько часов назад в Instagram красавицы появилось свежее фото, на котором она позирует перед камерой своего телефона в черной майке. Девушка вернулась к тому, с чего начинала: длинные белокурые волосы, нежный макияж и… очень глубокое декольте недвусмысленно намекают на образ куклы Барби.
Смотри фото!