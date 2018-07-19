Чт, 19.07.2018
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  • Снова как Барби? Кумир эстонских подростков оголила пышную грудь

Снова как Барби? Кумир эстонских подростков оголила пышную грудь ФОТО!

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ФОТО: Instagram/ Grete Klein

Долгое время поклонники не могли нарадоваться новым имиджем эстонской певицы Грете Клейн: убежденная блондинка в прошлом году перекрасилась в темный цвет, сделала более короткую стрижку и немного изменила свой стиль одежды. Однако около месяца назад Грете снова начала осветлять волосы.

Несколько часов назад в Instagram красавицы появилось свежее фото, на котором она позирует перед камерой своего телефона в черной майке. Девушка вернулась к тому, с чего начинала: длинные белокурые волосы, нежный макияж и… очень глубокое декольте недвусмысленно намекают на образ куклы Барби.  

Смотри фото!

A post shared by Grete Klein (@greteklein) on

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