Снова как Барби? Кумир эстонских подростков оголила пышную грудь

Несколько часов назад в Instagram красавицы появилось свежее фото, на котором она позирует перед камерой своего телефона в черной майке. Девушка вернулась к тому, с чего начинала: длинные белокурые волосы, нежный макияж и… очень глубокое декольте недвусмысленно намекают на образ куклы Барби.