Актуально: как охладить квартиру в жару

Жаркое лето бросает вызов нам везде, даже дома. И расхожее мнение "мой дом – моя крепость" испаряется и улетучивается прямо на глазах в 40-градусную жару. Как же бороться с повышенной температурой воздуха? Вот 10 советов, как охладить квартиру в жару без кондиционера.

1. Не проветривай квартиру днем – так ты только наполнишь ее горячим воздухом. Проветривания с целью охлаждения нужно делать тогда, когда и погода за окном прохладная, т.е. ранним утром, около 5:00 - 8:00, и поздним вечером, после 22:00. На рабочий период дня лучше полностью закрыть окна.

2. Чтобы чувствовать себя комфортно, лучше увлажняй воздух. Можно делать это как с помощью специального увлажнителя, так и используя обычный спрей. Распыляй воду без ароматизаторов каждые 40 минут. Также можешь поставить несколько кастрюлек с водой по углам комнаты.

3. Фольга – простой и доступный способ. Можешь оклеить ею внутренние стороны окон – и помещение станет гораздо прохладнее. Но есть и другой способ: возьми большой лист картона, обклей его фольгой и заслони им окно в дневное время. А на ночь можешь убрать "засов" – так ты не будешь создавать темноту в комнате, а значит, не нарушишь чуткость сна и будешь просыпаться вместе с солнцем.

4. Убери одеяла, ковры и согревающий текстиль в шкаф. Купи льняной плед, наволочки – эта материя лучше всего охлаждает летом, кроме того, это отличный повод изменить стиль помещения.

5. Заморозь лед - им сможешь как охладиться сама, так и охладить воздух. Если расставить по комнате несколько бутылок с замороженной водой, то при нагревании лед будет отдавать свой холод в окружающее пространство. Используй лед для протирания кожи, также положи несколько кубиков льда в тарелку - пусть тает и охлаждает.

6. Поменьше готовь на плите – она дополнительно нагревает пространство. Кроме того, в жару лучше питаться простыми холодными блюдами – окрошкой, холодным борщом, салатами, фруктами, овощами и молочными продуктами.

7. Делай влажную уборку каждый день.

8. Полотенцесушители в ванной очень нагревают воздух. Оберни их фольгой, и температура в комнате снизится.

9. Пей много воды комнатной температуры без газа и льда. Она утолит жажду и подарит ощущение комфорта, а значит и в комнате покажется более прохладно.