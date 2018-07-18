Фото: возраст — это просто цифра? 70-летний Стивен Тайлер отпраздновал день рождения молодой невесты
18. июль 2018, 15:20
70-летний певец группы Aerosmith Стивен Тайлер отпраздновал 30ый день рождения своей невесты в Венеции. Компания попала в объективы фотографов в ресторане, где присутствовала также дочь Рода Стюарта. Позже пара насладилась романтической поездкой на гондоле вдвоем.
Стивен Тайлер и Эйми Энн Престон вместе около двух лет. Они познакомились, когда в 2012 году Эйми стала ассистентом Стивена. Тогда девушке было 23 года.
Официально пара подтвердила свои отношения в начале 2016 года. Разница в возрасте у влюбленных составляет 39 лет. Эйми младше дочерей Стивена.
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