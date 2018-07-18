Ср, 18.07.2018
Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: возраст — это просто цифра? 70-летний Стивен Тайлер отпраздновал день рождения молодой невесты

Фото: возраст — это просто цифра? 70-летний Стивен Тайлер отпраздновал день рождения молодой невесты

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

70-летний певец группы Aerosmith Стивен Тайлер отпраздновал 30ый день рождения своей невесты в Венеции. Компания попала в объективы фотографов в ресторане, где присутствовала также дочь Рода Стюарта. Позже пара насладилась романтической поездкой на гондоле вдвоем.

Стивен Тайлер и Эйми Энн Престон вместе около двух лет. Они познакомились, когда в 2012 году Эйми стала ассистентом Стивена. Тогда девушке было 23 года.

Официально пара подтвердила свои отношения в начале 2016 года. Разница в возрасте у влюбленных составляет 39 лет. Эйми младше дочерей Стивена.

Смотри галерею!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ