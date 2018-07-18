У Седоковой случился нервный срыв прямо во время интервью

На протяжении девяти месяцев Анна Седокова молчала о том, что бывший муж Максим Чернявский забрал у нее дочь и подал в суд. По признанию певицы, все это время она жила в "каком-то аду". Ей было страшно, потому что люди не понимали, почему Анна на всех обнародованных фото была без Моники. Анна утверждает, что получала послания, в которых ее называли плохой матерью.

"А я не могла рассказать, что ситуация сложная, что так вышло. Хотя при этом мне хотелось кричать от боли! Было ощущение, что части твоего тела больше нет с тобой. Моника всегда была для меня абсолютным светом, любовью. Мне кажется, это самый нежный ребенок во Вселенной. И когда у тебя его забрали, а все вокруг еще кричат, что ты ужасная мать, – это страшно!" – отметила Седокова.

Ситуация изменилась, когда она внезапно проговорилась. "Однажды я давала интервью, и у меня случился нервный срыв – я проговорилась. Потом еще был шанс остановить это интервью, не дать ему хода. Но я поняла, что больше не могу сдерживать ту боль, которая во мне. Иначе просто сойду с ума", – цитирует популярную певицу "Телепрограмма".

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jul 11, 2018 at 8:52am PDT

В результате обнародования проблемы дело сдвинулось с мертвой точки. По решению суда в течение учебного года Моника будет жить в Америке, а на каникулах Максим разрешит ей оставаться с матерью.

В заключение Седокова обратилась к людям, упрекающим ее за то, что она родила трех детей от разных мужчин. Анна уверена, что рождение ребенка это чудо, по сравнению с которым "все меркнет".