Фото: Элина Нечаева приехала к Лайме Вайкуле и очень счастлива

Примет в нем участие и певица из Эстонии, с успехом представившая нашу страну на «Евровидении-2018» Элина Нечаева. Выступление Элины намечено на завтра.

Девушка уже приехала в Юрмалу и опубликовала на своей страничке в Instagram снимок с баннером фестиваля. «Я очень счастлива принять участие в фестивале Лаймы Вайкуле!», - написала она в комментарии к фото.