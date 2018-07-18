Фото: Элина Нечаева приехала к Лайме Вайкуле и очень счастлива
18. июль 2018, 14:01
С 19 по 22 июля в Юрмале соберутся почти все главные звезды, знакомые русскоязычному зрителю, ведь там проходит фестиваль певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву».
Примет в нем участие и певица из Эстонии, с успехом представившая нашу страну на «Евровидении-2018» Элина Нечаева. Выступление Элины намечено на завтра.
Девушка уже приехала в Юрмалу и опубликовала на своей страничке в Instagram снимок с баннером фестиваля. «Я очень счастлива принять участие в фестивале Лаймы Вайкуле!», - написала она в комментарии к фото.