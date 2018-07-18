Ср, 18.07.2018
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  • Фото: Элина Нечаева приехала к Лайме Вайкуле и очень счастлива

Фото: Элина Нечаева приехала к Лайме Вайкуле и очень счастлива

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ФОТО: EERO VABAMÄGI / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

С 19 по 22 июля в Юрмале соберутся почти все главные звезды, знакомые русскоязычному зрителю, ведь там проходит фестиваль певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву».

Примет в нем участие и певица из Эстонии, с успехом представившая нашу страну на «Евровидении-2018» Элина Нечаева. Выступление Элины намечено на завтра. 

Девушка уже приехала в Юрмалу и опубликовала на своей страничке в Instagram снимок с баннером фестиваля. «Я очень счастлива принять участие в фестивале Лаймы Вайкуле!», - написала она в комментарии к фото. 

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