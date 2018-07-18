54-летняя американская актриса нацепила бороду, но все смотрят на ее голый живот…

Певица появилась перед фотографами в необычном для себя образе. Синитта, которая всегда одевается очень женственно, пришла на съемки в образе одного из членов жюри X-Factor – Саймона Коуэлла.

Впрочем, судя по комментариям в Сети, пользователей интернета больше удивили не борода и пучок искуственных волос на груди женщины, а то, что ее тело в 54 года выглядит практически безупречно. Судите сами, вот в каком виде Синитта обычно появляется на публике.