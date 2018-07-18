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  • 54-летняя американская актриса нацепила бороду, но все смотрят на ее голый живот…

54-летняя американская актриса нацепила бороду, но все смотрят на ее голый живот… Круче Кончиты!

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54-летняя американская певица и автор песен Синитта Мэлоун вчера наделала немало шума на фотоколле американского телешоу X-Factor.

Певица появилась перед фотографами в необычном для себя образе. Синитта, которая всегда одевается очень женственно, пришла на съемки в образе одного из членов жюри X-Factor – Саймона Коуэлла.

ФОТО: Scanpix

Впрочем, судя по комментариям в Сети, пользователей интернета больше удивили не борода и пучок искуственных волос на груди женщины, а то, что ее тело в 54 года выглядит практически безупречно. Судите сами, вот в каком виде Синитта обычно появляется на публике. 

ФОТО: Can Nguyen/Capital Pictures / CAN/Capital Pictures

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