54-летняя американская актриса нацепила бороду, но все смотрят на ее голый живот… Круче Кончиты!
18. июль 2018, 15:45
54-летняя американская певица и автор песен Синитта Мэлоун вчера наделала немало шума на фотоколле американского телешоу X-Factor.
Певица появилась перед фотографами в необычном для себя образе. Синитта, которая всегда одевается очень женственно, пришла на съемки в образе одного из членов жюри X-Factor – Саймона Коуэлла.
Впрочем, судя по комментариям в Сети, пользователей интернета больше удивили не борода и пучок искуственных волос на груди женщины, а то, что ее тело в 54 года выглядит практически безупречно. Судите сами, вот в каком виде Синитта обычно появляется на публике.