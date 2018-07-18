Барышни, держите себя в руках! Самые сексуальные мужчины Эстонии показали обнаженные тела

В этом году в Эстонии выдалось неверноятно теплое и красивое лето, благодаря которому мы можем наблюдать за большим колличеством людей, которые целый год к нему готовились.
Кристиан Касеару (32)
Актер и певец из Пярну должен соответствовать внешне летней столице.
Юссь Хасмаа (32)
Актер, музыкант и отец двух замечательных девочек.
Уку Сувисте (36)
Талантливый певец и музыкант, получивший образование не только в Эстонии, но и в США.
Рольф Роосалу (36)
Певец с внушающим резюме: мюзиклы, телепередачи, сольные проекты! В 2008 году получил титул «Самый красивый артист Эстонии».
Каспар Кольк (19)
Youtube-блогер и музыкант. В начале года принял вызов, по правилам которого в течение восьми недель должен был заниматься спортом и правильно питаться, чтобы привести себя в форму. Видимо, получилось.
Йеспер Парве (37)
Блогер-писатель. В прошлом году вышла его книга-учебник для мужчин «Mees».
Lõpuks ometi on ta valmis:)!!! Ja nii kutsungi teid kõiki 21.10 kell 13.00 oma uue raamatu MEES esmaesitlusele Tallinnas Solarise Apollo raamatupoodi. Tartu ja Rakvere esitluste ajad ka peagi:). Aitäh pildi eest @terjetalts #meesraamat #newbook #bestseller #uusraamat #terjetalts #terjetaltsilooming #apolloraamatud #rahvaraamat #kumadesign
Уку Ароп (29)
Большую известность репер получил под псевдонимом Suur Papa, теперь же выступает под своей фамилией. С этого лета начал учиться кататься на виндсерфе.
Танель Падар (37)
Музыкант, певец, победитель «Евровидения». Рок-звезда несколько лет назад изменил стиль жизни — начал учиться в университете и посвятил себя здоровому образу жизни.
Treeninglaager Otepääl selleks korraks läbi. 8 päevaga 26 tundi treeninguid. Olen suhteliselt läbi hetkel, aga peale pisikest mõõna tuleb alati positiivne tõus ju :) Suured tänud Margusele ja Jooksupartneri pundile. 👊Megatänud Mari-Liis, Madis ja Raido, et puuküürniku välja kannatasite!PS: Paari lisakilo eest olen tänulik Karupesa kokatädilele 😉#ironmantraining #otepää #summer #speedo #hwxprss #jooksupartner
Юхани Сярглепп (27)
Блогер-путешественник.