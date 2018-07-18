Барышни, держите себя в руках! Самые сексуальные мужчины Эстонии показали обнаженные тела

Кристиан Касеару (32)

Актер и певец из Пярну должен соответствовать внешне летней столице.

Юссь Хасмаа (32)

Актер, музыкант и отец двух замечательных девочек.

Уку Сувисте (36)

Талантливый певец и музыкант, получивший образование не только в Эстонии, но и в США.

#sombreroman #puuraphotography A post shared by UKU SUVISTE (@ukusuviste) on Feb 27, 2018 at 2:57am PST

Рольф Роосалу (36)

Певец с внушающим резюме: мюзиклы, телепередачи, сольные проекты! В 2008 году получил титул «Самый красивый артист Эстонии».

That weather... A post shared by ROLF ROOSALU (@rolfroosalu) on Jul 17, 2018 at 8:44am PDT

Каспар Кольк (19)

Youtube-блогер и музыкант. В начале года принял вызов, по правилам которого в течение восьми недель должен был заниматься спортом и правильно питаться, чтобы привести себя в форму. Видимо, получилось.

Йеспер Парве (37)

Блогер-писатель. В прошлом году вышла его книга-учебник для мужчин «Mees».

Уку Ароп (29)