Ср, 18.07.2018
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  • Барышни, держите себя в руках! Самые сексуальные мужчины Эстонии показали обнаженные тела

Барышни, держите себя в руках! Самые сексуальные мужчины Эстонии показали обнаженные тела

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ФОТО: Instagram

В этом году в Эстонии выдалось неверноятно теплое и красивое лето, благодаря которому мы можем наблюдать за большим колличеством людей, которые целый год к нему готовились.

Кристиан Касеару (32)

Актер и певец из Пярну должен соответствовать внешне летней столице.

 

I belong to the sun and the sea!

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Юссь Хасмаа (32)

Актер, музыкант и отец двух замечательных девочек.

Уку Сувисте (36)

Талантливый певец и музыкант, получивший образование не только в Эстонии, но и в США.

 

#sombreroman #puuraphotography

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Рольф Роосалу (36)

Певец с внушающим резюме: мюзиклы, телепередачи, сольные проекты! В 2008 году получил титул «Самый красивый артист Эстонии».

 

That weather...

A post shared by ROLF ROOSALU (@rolfroosalu) on

 

When the door is closed, window might be an option

A post shared by ROLF ROOSALU (@rolfroosalu) on

Каспар Кольк (19)

Youtube-блогер и музыкант. В начале года принял вызов, по правилам которого в течение восьми недель должен был заниматься спортом и правильно питаться, чтобы привести себя в форму. Видимо, получилось.

 

We don’t play, boy!

A post shared by ♛ KKPALMY ♛ (@xopalmy) on

Йеспер Парве (37)

Блогер-писатель. В прошлом году вышла его книга-учебник для мужчин «Mees».

Уку Ароп (29)

Большую известность репер получил под псевдонимом Suur Papa, теперь же выступает под своей фамилией. С этого лета начал учиться кататься на виндсерфе.

 

Come float with me down here #arop #poeg #grammilinnrecords

A post shared by Arop (@ukuarop) on

Танель Падар (37)

Музыкант, певец, победитель «Евровидения». Рок-звезда несколько лет назад изменил стиль жизни — начал учиться в университете и посвятил себя здоровому образу жизни.

 

Suvest tuleb viimast võtta.

A post shared by Tanel Padar (@tanelpadar) on

Юхани Сярглепп (27)

Блогер-путешественник.

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