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Забили молотком. Раскрыты подробности зверского убийства российской модели

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ФОТО: Instagram

Тело 29-летней Ксении Мецгер обнаружили в лесу в Кизильском районе Челябинской области.

Финалистку национального конкурса красоты Missis World Russia — 2016, 29-летнюю Ксению Туленкову-Мецгер убили в городе Магнитогорске Челябинской области с особой жестокостью. По информации ряда местных изданий, девушку забили насмерть молотком.

Как писал Лайф, уральская модель пропала вечером 16 июля. Перед этим Ксения разместила объявление о продаже машины Skoda Octavia. Отправившись на встречу с покупателем, домой девушка уже не вернулась. Её тело позже обнаружили в лесополосе.

В ходе розыска следователям и полицейским удалось задержать мужчину, причастного к убийству. Им оказался 24-летний житель Магнитогорска. Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, Ксения Туленкова-Мецгер в 2016 году представляла Челябинск в финале российского этапа международного конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia. В 2017 году она переехала в США. В Магнитогорске у девушки жили родители, которых она регулярно навещала.

У погибшей остался маленький сын.

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