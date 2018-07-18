Забили молотком. Раскрыты подробности зверского убийства российской модели

Финалистку национального конкурса красоты Missis World Russia — 2016, 29-летнюю Ксению Туленкову-Мецгер убили в городе Магнитогорске Челябинской области с особой жестокостью. По информации ряда местных изданий, девушку забили насмерть молотком.

A post shared by Ксения Туленкова-Мецгер (@sunny22km) on Jun 26, 2018 at 10:52am PDT

Как писал Лайф, уральская модель пропала вечером 16 июля. Перед этим Ксения разместила объявление о продаже машины Skoda Octavia. Отправившись на встречу с покупателем, домой девушка уже не вернулась. Её тело позже обнаружили в лесополосе.

В ходе розыска следователям и полицейским удалось задержать мужчину, причастного к убийству. Им оказался 24-летний житель Магнитогорска. Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

A post shared by Ксения Туленкова-Мецгер (@sunny22km) on May 29, 2018 at 9:13am PDT

Добавим, Ксения Туленкова-Мецгер в 2016 году представляла Челябинск в финале российского этапа международного конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia. В 2017 году она переехала в США. В Магнитогорске у девушки жили родители, которых она регулярно навещала.

У погибшей остался маленький сын.