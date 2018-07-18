Романтические отношения или новая дружба? Узнай, что уготовил тебе сегодняшний день!

Удачными будут покупки, в особенности – сделанные во второй половине дня. Вещи, приобретенные в этот день, будут служить долго, а полученные подарки станут талисманами удачи для своих обладателей. Вероятны романтические знакомства, возможно и начало дружеских отношений. Во всем, что касается личной жизни и любовных привязанностей, помните, что форсировать события нежелательно, лучше положиться на судьбу, пишет Дворец.

Овен

Овны излишне чувствительны к критике и обидчивы – это, увы, может испортить им день, который мог бы быть удачным и приятным. Не забывайте о присущем вам чувстве юмора: благодаря ему вы сможете одержать верх над вышеупомянутой негативной тенденцией. Очень удачный день для возвращения старых планов, реализацию которых вы ранее неоднократно откладывали: сегодня желаемая цель будет, наконец, достигнута.

Вам свойственны искренность и открытость, которые не останутся незамеченными близкими. Трудно подобрать более подходящий день для решения любых личных проблем, преодоления разногласий и трудностей во взаимоотношениях с любимым человеком.

Телец

Тельцы преисполнены энтузиазма и целеустремленности, на недостаток энергии жаловаться представителям данного знака тоже не придется. Это день, когда вы без труда сможете стать лидером любого коллектива, подтолкнуть окружающих к нужному вам решению, добиться от близких одобрения ваших планов. Звезды советуют все же не слишком усердствовать, если, конечно, сомнительное положение диктатора, тирана и деспота не является вашей целью.

Вы стремитесь к общению и порой не слишком разборчивы – у тех, кто собирается большую часть дня провести в обществе малознакомых людей, могут в связи с этим возникнуть серьезные проблемы. Это подходящий день для помощи родственникам и друзьям, доверительной беседы с любимым человеком.

Близнецы

День связан со снижением жизненного потенциала, в связи с чем возможны недомогания и перепады настроения. Кроме того, нежелательно экспериментировать с имиджем, проводить новые для вас косметические процедуры – результат будет скорее разочаровывающим, чем удачным. Те, кто планирует обновить гардероб или пополнить запасы косметических средств, должны быть готовы к серьезным расходам: сэкономить не удастся.

В остальном же день обещает быть очень приятным. Вы сможете прекрасно отдохнуть, насладиться общением с близкими, порадовать любимого человека. Не гонитесь за острыми ощущениями – спокойствие и привычные радости сегодня для вас более полезны.

Рак

Не все так сложно, как кажется – сегодня Раки склонны сильно преувеличивать важность стоящих перед ними проблем. Постарайтесь настроиться на чуть более легкомысленный лад, и вы поймете, что беспокоящие вас события имеют и свою забавную сторону. Не нужно торопиться: ответы на многие вопросы вы получите несколько позже, если не будете проявлять нетерпения.