Скорее смотри: клип русских ребят из Таллинна о современной попсе ошарашил Сеть. Вот это да!

В группе 2 постоянных участника: это Илья Бугреев — барабанщик и вокалист/гитарист Евгений Мусатов. В альбом вошли 6 песен: 3 на русском языке и 3 на английском. Над альбомом начали работать после возвращения Ильи на родину - он несколько лет прожил на Мальте. Тогда решили довести общее хобби до логического результата. Над записью работали в домашних условиях и только сведение и мастеринг помог сделать местный звукорежиссер - Манолис Шехали.

Текста песен пишет Илья, а над музыкой работаем вместе с гитаристом. Также ребятам во многом помогает их друг Вячеслав Залманов. Вячеслав бывший участник группы Rockcrime и нынешний гитарист группы Cantilena. Вячеслав помогает в основном с соло партиями. Слава внёс большой музыкальный вклад в композицию «Новый хит».

У группы были выступления. В основном это были корпоративы, дни рождения. Несколько раз выступали в ночных клубах, но это было около семи лет назад. Пока мы сосредоточены на записи следующих песен.

Сейчас ребята работают над следующим альбомом, куда войдут песни только на русском языке. Одна из песен - «Новый хит» уже готова. Ещё будет около 7-8 композиций.

Со съёмками клипа нам очень сильно помогли наши друзья, которые согласились принять участие.

Первый альбом группы TouchDown альбом можно найти на таких ресурсах как: Spotify, itunes, SoundCloud

Ссылка на Spotify