Брежнева заступилась за страдающую от старости Пугачеву

Все началось с довольно откровенного интервью, которое Примадонна дала российскому актеру театра и кино Олегу Меньшикову. 69-летняя звезда впервые за последние десять лет решилась на публичный разговор по душам.

В ходе диалога Алла Борисовна высмеяла недоброжелателей, которые критикуют ее за возраст и внешний вид. "Да, я старая. И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду", – призналась артистка.

При этом Пугачева отметила, что действительно вынуждена с особым вниманием следить за своим здоровьем. "Уже ложишься и думаешь: "Проснуться бы". Встаешь, думаешь: "Так, надо посидеть, чтобы голова не закружилась, вдруг упадешь еще", – рассказала она.

По словам Примадонны, возраст преподносит ей свои "сюрпризы". "Вчера на Дальнем Востоке были. Я уже не помню, когда в последний раз вино пила. Подумала, дай-ка, выпью. И таблетку заодно. Есть свои прелести, короче говоря. Над ними не надо смеяться, это само по себе смешно", – резюмировала Пугачева.

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jul 17, 2018 at 4:48am PDT