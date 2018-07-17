Вт, 17.07.2018
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  • Экс-ведущая «Орла и Решки» рассказала о главной традиции в каждом путешествии

Экс-ведущая «Орла и Решки» рассказала о главной традиции в каждом путешествии

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ФОТО: Scanpix

Известная телеведущая Регина Тодоренко поделилась интересным фактом о себе, пишет Сегодня.

На своей странице в Instagram она разместила фото из Лондона, подписав его следующим образом:

"Каждый путешественник что-то коллекционирует: кто-то – магниты, кто-то – тарелки, кто-то брелоки, а я пересылаю себе и своим родным из разных стран ОТКРЫТКИ. Пишу на них всякие рассказы о том, что происходило в новом городе и отправляю. Через несколько лет так приятно читать забытые истории. Родители говорят, что по моим открыткам можно книгу написать) может быть, может быть...) А вы что-то коллекционируете? Что?".

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