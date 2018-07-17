Экс-ведущая «Орла и Решки» рассказала о главной традиции в каждом путешествии

"Каждый путешественник что-то коллекционирует: кто-то – магниты, кто-то – тарелки, кто-то брелоки, а я пересылаю себе и своим родным из разных стран ОТКРЫТКИ. Пишу на них всякие рассказы о том, что происходило в новом городе и отправляю. Через несколько лет так приятно читать забытые истории. Родители говорят, что по моим открыткам можно книгу написать) может быть, может быть...) А вы что-то коллекционируете? Что?".