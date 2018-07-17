Собчак впервые высказалась о второй беременности

В приложении Stories своего аккаунта Instagram Ксения Собчак выложила несколько видео, сделанных на борту самолета. В полет скандально известная телеведущая захватила свежую прессу. На обложке одной газеты Ксения обнаружила себя с кричащим заголовком "Собчак снова беременна".

ФОТО: Скриншот с Instagram

"Боже мой, как интересно узнать о себе что-нибудь новенькое", – с еле сдерживаемым смехом прокомментировала Ксения, листая издание. "Сколько всего интересного, конечно", – со вздохом отметила Собчак, вчитываясь в материал.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Не оставила телеблондинка без внимания и текст о том, что ее сын Платон изучает английский язык под присмотром темнокожего педагога. "Ну а вот немного ужаса нашего городка... Просто пипец какой-то", – не смогла сдержать смеха Ксения.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Отметим, что СМИ с завидной регулярностью находят у телеведущей интересное положение. Возможно, всему виной неидеальная фигура Собчак. Впрочем, Ксению все вполне устраивает, раз она не изнуряет себя занятиями спортом.