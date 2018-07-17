Не узнать! Рианна кардинально сменила имидж
17. июль 2018, 16:45
30-летняя американская певица Рианна ранее часто меняла имидж. Также ее часто критиковали за внешний вид – певица то набирала, то теряла лишние килограммы.
Но мнение критиков Рианну никогда не интересовало, она смело экспериментировала с образами, меня как прическу и макияж, так и стиль одежды.
На этот раз звезда решила сменить цвет своих локонов и перекрасилась в блондинку. Результат своего эксперимента она опубликовала в Instagram-сторис.
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