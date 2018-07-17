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  • Не узнать! Рианна кардинально сменила имидж

Не узнать! Рианна кардинально сменила имидж

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ФОТО: Twitter / Twitter

30-летняя американская певица Рианна ранее часто меняла имидж. Также ее часто критиковали за внешний вид – певица то набирала, то теряла лишние килограммы. 

Но мнение критиков Рианну никогда не интересовало, она смело экспериментировала с образами, меня как прическу и макияж, так и стиль одежды.

На этот раз звезда решила сменить цвет своих локонов и перекрасилась в блондинку. Результат своего эксперимента она опубликовала в Instagram-сторис.

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