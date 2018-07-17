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  • До East Beach Fest 2018 в Нарва-Йыэсуу остаются считанные дни, скорее выигрывайте билеты!

До East Beach Fest 2018 в Нарва-Йыэсуу остаются считанные дни, скорее выигрывайте билеты!

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ФОТО: Промо

Уже через считанные дни в Нарва-Йыэсуу состоится самый крупный фестиваль в регионе - East Beach Fest 2018 - пляжный фестиваль, лучшая возможность встретиться со своими друзьями и повеселиться под хорошую музыку. Место, где есть любимая музыка и горячие развлечения.

28 июля 2018 в Нарва-Йыэсуу состоится ежегодный фестиваль - East Beach Fest 2018.

Уже пятый год подряд на пляже Нарва-Йыэсуу успешно проходит крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который привлекает тысячи слушателей и поклонников.

Olga Buzova Moscow Invite-Logo @ EBF-2018 Narva-Joesuu 28-07-2018 from Deniss Karabljoff on Vimeo.

Видео-приглашение от группы Чи-ли на EBF-2018 from Deniss Karabljoff on Vimeo.

В этом году фестиваль длится всего лишь один день, 28 июля, зато больше драйва и веселья с лучшими артистами и диджеями вам гарантировано.

В этом 2018 году на летнем фестивале EBF в Нарва-Йыэсуу выступят:

  • Ольга Бузова
  • CHI-LLI
  • Зомб
  • Maruv
  • Mc/Dj Den Karabljoff (Resident EBF)
  • Dj John Candy (Rus Spb SB Club)
  • Dj Dmitri Varest (Est Narva Geneva Club)
  • Dj Toks

Количество артистов будет добавлено в ближайшее время по усмотрению организаторов.

Билеты уже в продаже во всех кассах Piletilevi.

Встретимся летом на фестивале в Нарва-Йыэсу!

Детям до 10 лет включительно вход на мероприятие в сопровождении родителей бесплатный.

EBF2018 - Там будут все!

* Внимание! Организаторы фестиваля оставляют за собой право делать изменения в программе!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!

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