До East Beach Fest 2018 в Нарва-Йыэсуу остаются считанные дни, скорее выигрывайте билеты!

Уже через считанные дни в Нарва-Йыэсуу состоится самый крупный фестиваль в регионе - East Beach Fest 2018 - пляжный фестиваль, лучшая возможность встретиться со своими друзьями и повеселиться под хорошую музыку. Место, где есть любимая музыка и горячие развлечения.
28 июля 2018 в Нарва-Йыэсуу состоится ежегодный фестиваль - East Beach Fest 2018.
Уже пятый год подряд на пляже Нарва-Йыэсуу успешно проходит крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который привлекает тысячи слушателей и поклонников.
В этом году фестиваль длится всего лишь один день, 28 июля, зато больше драйва и веселья с лучшими артистами и диджеями вам гарантировано.
В этом 2018 году на летнем фестивале EBF в Нарва-Йыэсуу выступят:
- Ольга Бузова
- CHI-LLI
- Зомб
- Maruv
- Mc/Dj Den Karabljoff (Resident EBF)
- Dj John Candy (Rus Spb SB Club)
- Dj Dmitri Varest (Est Narva Geneva Club)
- Dj Toks
Количество артистов будет добавлено в ближайшее время по усмотрению организаторов.
Билеты уже в продаже во всех кассах Piletilevi.
Встретимся летом на фестивале в Нарва-Йыэсу!
Детям до 10 лет включительно вход на мероприятие в сопровождении родителей бесплатный.
EBF2018 - Там будут все!
* Внимание! Организаторы фестиваля оставляют за собой право делать изменения в программе!
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!