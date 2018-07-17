«Это ж сколько надо выпить»: Булдаков высказался о Меладзе

По словам артиста, многие жаждут быстрой славы. Прежде чем заняться тем или иным делом, он советует хорошенько подумать. Цветы, поклонницы и деньги – "это блеф, суета", считает Булдаков.

Больше всего его огорчает отечественная эстрада, которая "находится за гранью". "Однажды еду в машине и слышу песню Меладзе, к которому очень хорошо отношусь. Звучат такие слова: "Наша лодка плывет вверх днищем". И дальше: "А ты идешь, чеканя шаг, на все четыре стороны". Думаю, это сколько ж надо выпить, чтобы такое сочинить? Такой примитив меня раздражает", – цитирует актера Sobesednik.ru.

Не в восторге Алексей Иванович и от российского телевидения. По мнению артиста, оно не пропагандирует истинные ценности. "О душе надо думать, иначе мы проиграем", – уверен Булдаков.