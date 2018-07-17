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  • Видео: очевидцы сняли одержимую куклу-клоуна, которая двигалась сама по себе

Видео: очевидцы сняли одержимую куклу-клоуна, которая двигалась сама по себе

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ФОТО: Jakub Krechowicz / PantherMedia / Jakub Krechowicz

На кадрах музыкальный клоун приходит в движение, как только к нему поворачиваются спиной, пишет Лайф.

На кадрах видно, как охотники за привидениями входят в детскую комнату и один из них подходит с столу, на котором стоят игрушки. Однако в тот момент, когда мужчина отворачивается, музыкальный клоун по имени Боб внезапно перемещается на несколько дюймов, сообщает Daily Star.

Инцидент произошёл в Лестере, Великобритания. Один из членов команды — Сэм Литтлджонс — утверждает, что в куклу вселился дух ребёнка, который не любит, когда трогают его игрушки.

"Вы можете услышать, как внезапно начинает играть музыка Боба, и это очень пугает. Никого рядом нет, но вдруг слышен звук колокольчиков. Размеренный и спокойный", - сказал Сэм.

Именно 46-летний Джейсон Уолл столкнулся с одержимым клоуном. По словам мужчины, в комнате было ощутимое присутствие потусторонней силы.

"Как только я понял, что сзади что-то движется, то обернулся, однако клоун тут же остановился. Было похоже на то, что кто-то медленно возвращал его на место, так как ему не нравилось, где игрушка стояла", - сказал Джейсон Уолл.

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