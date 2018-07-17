Видео: очевидцы сняли одержимую куклу-клоуна, которая двигалась сама по себе

На кадрах видно, как охотники за привидениями входят в детскую комнату и один из них подходит с столу, на котором стоят игрушки. Однако в тот момент, когда мужчина отворачивается, музыкальный клоун по имени Боб внезапно перемещается на несколько дюймов, сообщает Daily Star.

Инцидент произошёл в Лестере, Великобритания. Один из членов команды — Сэм Литтлджонс — утверждает, что в куклу вселился дух ребёнка, который не любит, когда трогают его игрушки.

"Вы можете услышать, как внезапно начинает играть музыка Боба, и это очень пугает. Никого рядом нет, но вдруг слышен звук колокольчиков. Размеренный и спокойный", - сказал Сэм.

Именно 46-летний Джейсон Уолл столкнулся с одержимым клоуном. По словам мужчины, в комнате было ощутимое присутствие потусторонней силы.