Продукты, которые помогут обязательно похудеть мужчинам

Авторитетное научное издание Medical News Today в докладе представило рейтинг 13 продуктов, употребление которых способствует удалению жира. В этот список вошли: миндаль, бразильские орехи, зародыши пшеницы, чечевица, овсяные хлопья, батат, капуста кале, брокколи, авокадо, черника, курица, жирная рыба и яйца, пишет Mport.ua.

Они насыщены полезными составляющими. Например, миндаль содержит магний, витамин Е, железо, кальций. В бразильских орехах много селена, они ускоряют метаболизм. Не всегда необходимо избегать углеводов из питания тем, кто жаждет сбросить вес. В овсяных хлопьях имеются углеводы, обладающие диетическим воздействием. Это сложные углеводы, а помимо них в этом продукте имеется водорастворимые волокна, которые замедляют пищеварение и стабилизируют уровень сахара в крови.