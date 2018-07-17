Дела сердечные: семь продуктов, которые не едят кардиологи и вам не советуют

Как предотвратить ССЗ

Откажитесь от курения, алкоголя и других вредных привычек;

правильно питайтесь и следите за своим весом;

занимайтесь спортом;

поддерживайте психическое здоровье и будьте эмоционально стабильны;

контролируйте содержание липидов и глюкозы в крови.

Ключевую роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний играет питание. К сожалению, исключить всё вредное невозможно, но желательно хотя бы уменьшить его потребление. "Нет еды, которая спасет вашу жизнь... Точно так же нет пищи, которая убьет вас. Во всём должен быть баланс", - говорит доктор Шаронн Хейс, профессор в области сердечно-сосудистой медицины.

Мы подготовили для вас список из 7 продуктов, потребление которых врачи-кардиологи советуют уменьшить до минимума либо вообще отказаться от них.

Чипсы и крекеры

Держитесь подальше от соленой и хрустящей еды, упакованной в яркие пакетики. Простые углеводы в чипсах и крекерах приносят не меньше вреда, чем вредные жиры. Наше общество ценит сейчас удобство. А нам следует обращать внимание на полезные перекусы. Если хотите что-то взять с собой в дорогу, пусть это будет яблоко или морковь.

Сахар

Сахар - белая смерть. Врачи рекомендуют отказаться от этого продукта. Если это невозможно, то следует устраивать себе праздник жизни со сладким пирогом не чаще раза в неделю, как это делает доктор Эндрю Фримен, директор отделения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и велнес-терапии в National Jewish Health в Денвере.

Фастфуд

Употребление фастфуда приводит к возникновению воспалительных процессов в кровеносных сосудах и увеличивает содержание триглицеридов в организме. Это неизбежно приводит к сбоям в работе сердца.

Энергетики

Врачи советуют избегать их, так как они содержат много сахара, а также ингредиенты, которые могут вызвать высокое кровяное давление или аритмию.

Что касается чая или кофе, то их можно пить каждый день. Только смотрите, чтобы ваш напиток не превратился в калорийную бомбу, если вы добавляете сахар, сливки, карамель и другие наполнители.

Соль

Для организма полезно употреблять соль. Но, если ее слишком много, это чревато последствиями. Чем больше человек употребляет соли, тем больше он склонен к повышенному кровяному давлению. А оно может спровоцировать болезни сердца и сосудов, так что лишней соли однозначно следует остерегаться.

Соль присутствует там, где вы ее не ожидаете встретить — даже в десертах и томатном соке. Поэтому не стоит пересаливать свою еду.

Маргарин

Часто в качестве дешевой альтернативы маслу используют маргарин. Во многих случаях при его производстве используют частично гидрированные масла - один из наиболее распространенных источников трансжиров. Они могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, такие масла ускоряют процесс старения кожи и делают ее более уязвимой для ультрафиолета. В итоге: привет, морщины!

Поэтому рекомендуется готовить блюда с использованием небольшого количества оливкового масла.

Кокосовое масло

Кокосове масло не так полезно, как кажется. Оно является источником холестерина низкой плотности, который приводит к болезням ССС. Сейчас вы наверняка скажете, что в жизни ничего не готовили на кокосовом масле. Но ведь оно содержится практически во всех тортах и печенье, которыми нас снабжают супермаркеты. Только взгляните на состав того, что вы едите.