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Жена знаменитого музыканта избежала наказания за убийство дочерей

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ФОТО: Paul Moseley / Fort Worth Star-Telegram/TNS/Sipa USA

Супруга украинского пианиста Вадима Холоденко Софья Цыганкова жестоко расправилась с собственными детьми. Однако суд признал женщину невиновной.

Трагедия разыгралась в американском штате Техас. Приняв изрядную дозу психотропных веществ, Софья взяла подушку и задушила своих дочерей – пятилетнюю Нику и годовалую Микаэлу.

ФОТО: Joyce Marshall / AP

Трупы малышек нашел пианист. При этом его жена была ранена – Софья истекала кровью, а на ее теле были заметны ножевые ранения. Холоденко вызвал полицию.

Правоохранители сразу заподозрили в убийстве Цыганкову, но та вела себя крайне подозрительно и даже не осознавала, что девочки мертвы. "Я сделала что-то плохое своим детям?" – повторяла Софья по дороге в больницу.

Следователи установили, что детей действительно убила Цыганкова. После измены мужа она впала в глубокую депрессию и принимала сильнодействующие средства. Под действием таблеток Софья совершила преступление, а после попыталась покончить с собой.

ФОТО: Joyce Marshall / Fort Worth Star-Telegram/TNS/Sipa USA

Судья признал 34-летнюю Цыганкову невиновной в убийстве детей, так как она была невменяема. Жену пианиста поместили в психиатрическую больницу.

Вадим Холоденко родился в Киеве, а в США с семьей переехал в 2013 году, выиграв конкурс имени Вана Клиберна. С Цыганковой он создал семью в 2010 году, однако спустя пять лет супруги подали на развод.

Проблемы с психикой начали проявляться у Софьи в 18 лет. Ситуация обострилась после расставания с мужем, который изменил Цыганковой с общей знакомой и ушел из семьи.

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