Таинственной возлюбленной Билана оказалась известная певица

Недавно в Instagram Билана начали появляться любопытные фото неизвестной девушки. Однако ореол таинственности продержался недолго — фанаты певца вычислили имя пассии исполнителя.

Для этого подписчики Билана "примерили" женские ноги, которые обнародовал певец, к нескольким кандидаткам. Оказалось, что утро в спальне Билана встречала певица Polina, известная во всем мире благодаря сотрудничеству с Рианной и многими другими западными звездами.

Недавно Полина Гудиева вернулась из Америки в Россию и записала совместную композицию с Биланом. Знаменитости уже успели снять клип на песню "Пьяная любовь", передает журнал "7 дней".

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Jul 15, 2018 at 11:15pm PDT

Безусловно, Диму можно в очередной раз подозревать в пиаре, приуроченном к премьере совместного трека, но ведь служебные романы никто не отменял. Стоит отметить, что оба исполнителя молоды и свободны.