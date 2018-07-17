Львы, даже не прикасайтесь сегодня к кошельку! Гороскоп на 17 июля

День будет вполне приятным для всех, кто не стремится объять необъятное и достичь всех поставленных целей одновременно. Разумное планирование и последовательность – залог успеха во всех важных делах. Нежелательно легкомысленно подходить к решению финансовым вопросам; покупая дорогие подарки для близких, поинтересуйтесь их мнением: сюрприз может оказаться некстати. Для праздников, вечеринок и посещения увеселительных заведений день отлично подходит, пишет Дворец.
Этот день едва ли будет связан с бурными романтическими переживаниями и серьезными увлечениями, зато события его будут способствовать укреплению сложившихся отношений, как романтических, так и дружеских. Взаимопонимание между членами семьи находится на весьма высоком уровне, однако звезды советуют не обсуждать в этот день вопросы, ранее вызывавшие серьезные разногласия.
Овен
Овны ощущают снижение жизненного тонуса, и сегодня представителям данного знака, обычно преисполненным сил и энергии, совершенно необходим отдых. Звезды советуют отложить поездки и провести хотя бы пару часов наедине с собой: это будет способствовать обретению душевного равновесия, улучшению настроения в целом. Этот день подходит для спокойных занятий – чтения, живописи, прослушивания классической музыки, однако порой Овны будут чувствовать неугасимую жажду деятельности, и в эти моменты они рискуют наделать серьезных ошибок.
Близкие люди готовы окружить вас вниманием и заботой; старайтесь принимать их помощь и эмоциональную поддержку спокойно, не считайте опеку чрезмерной. Стремление к самостоятельности и независимости во всем сегодня может привести к неприятностям.
Телец
Тельцы полны энергии, но совершенно не желают прислушиваться к советам о том, как ее следовало бы использовать. Именно поэтому представители данного знака склонны сегодня сосредотачиваться на делах второстепенных, с энтузиазмом браться за решение проблем, о которых вполне можно было бы просто забыть. Безусловно, вы имеете право на собственные цели и приоритеты, но велика вероятность, что вскоре вы пожалеете о понапрасну потраченных силах.
День связан с серьезными разногласиями в семье, да и в дружеских отношениях вероятны проблемы. С любимым человеком вы все же сможете поладить, но во многом благодаря снисходительности вашей «половинки» к капризам и переменам настроения, которые вам сегодня свойственны.
Близнецы
Близнецы более обычного непоследовательны, подвержены противоречивым желаниям. Неспособность сосредоточиться на одном, наиболее важном, деле может привести к серьезным проблемам в профессиональной сфере. Впрочем, вы сможете избежать трудностей, если вовремя призовете на помощь коллег – они вам наверняка не откажут. Финансовая ситуация неблагоприятна, звезды советуют быть экономнее.
День отлично подходит для поездок, и стремление отправиться в странствия, бросив накопившиеся дела, будет присуще многим Близнецам. Однако сегодня вы не должны пренебрегать домашними обязанностями, игнорировать потребности членов семьи – безразличие к близким будет иметь печальные последствия.
Рак
Раки общительны, и сегодня у них наверняка будет шанс завязать полезные знакомства, положить начало многообещающим деловым отношениям. День отлично подходит для встреч с влиятельными людьми, проведения переговоров на любом уровне. Ваше обаяние не останется незамеченным, а чувство юмора окажется весьма кстати. Хорошие результаты получат и те, кто планирует посвятить этот день аналитической работе, составлению отчетов, оформлению документов.
В сфере романтических отношений, увы, весьма ощутимо влияние негативных тенденций, поэтому влюбленных ожидает весьма непростой день. Вы вовремя проявите гибкость, однако помните, что, даже идя на компромисс, нужно сохранять верность собственным принципам.
Лев
Львы сегодня отлично справляются с любыми делами, кроме финансовых. Поэтому, отложив решение вопросов, связанных с деньгами, вы сможете избежать влияния негативных тенденций и добиться выдающихся результатов на любом поприще. Можно реализовать творческие замыслы, блестяще провести важные встречи, одержать верх над конкурентами и решить проблемы, с которыми не справились ваши более опытные коллеги.
День обещает массу приятных переживаний семейным Львам, а также тем, кто принимает активное участие в светской и общественной жизни. Чем больше времени вы проведете в многолюдных местах, тем более интересные события и знакомства вас ожидают.
Дева
Девы ощущают снижение жизненного тонуса, однако, вместо того, чтобы отдохнуть и восстановить силы, берутся за дела с удвоенным рвением, надеясь побыстрее освободиться от забот. Увы, чем больше проблем вы решаете, тем больше появляется новых – звезды обещают вам день интересный, но непростой. Поэтому стоит здраво оценить свои возможности и вовремя сделать паузу, иначе переутомление и недомогания настигнут вас в самый неподходящий момент.
Близкие люди склонны неодобрительно относиться к вашим долгосрочным планам, а в некоторых случаях – откровенно навязывать свою точку зрения. Нельзя поддаваться на провокации; отстаивая свои интересы спокойно и с достоинством, вы одержите верх над негативными тенденциями.
Весы
Весам придется отложить реализацию некоторых планов, чтобы заняться малоинтересными, но не терпящими отлагательств делами. День связан с профессиональными разногласиями, велика вероятность споров с коллегами и деловыми партнерами. Нежелательно иметь дело с влиятельными особами, представителями государственных организаций. Финансовая ситуация стабильна, расходы не будут значительными.
Возможны недомогания; вы поступите разумно, если откажетесь от тяжелой физической работы, побережете себя. Хорошо сложатся поездки в компании членов семьи, да и романтическое свидание наверняка оставит приятные впечатления. В личной жизни вам не придется проявлять инициативу – события и так складываются вполне благоприятным образом.
Скорпион
В деловой сфере преобладают позитивные тенденции, но сфера финансов является неприятным исключением: расходы будут значительными, а ожидаемые денежные поступления могут запоздать. В остальном же успех зависит от вашего упорства и умения поставить перед собой верную цель. Полагайтесь на свою интуицию, и недоброжелатели не смогут навредить вам.
Очень удачный день для общения с родственниками; сегодня можно решить многие семейные проблемы, обсудить вопросы, которые обычно вызывают массу разногласий. Отдыхать звезды советуют в компании близких людей, воздерживаясь от сомнительных знакомств и любого рода авантюр. Предельно осторожными следует быть любителям экстремальных видов спорта.
Стрелец
Очень удачный день с профессиональной точки зрения. У Стрельцов будет возможность завязать полезные знакомства и воспользоваться старыми связями, одержать верх над конкурентами и преуспеть в решении сложных проблем. Радует и финансовая картина, хотя значительные денежные поступления заставляют себя ждать – сегодня вы сможете увеличить свои доходы, заключить выгодные сделки.
Хуже обстоят дела в области романтических отношений. Даже стабильные пары ощутят определенный дискомфорт из-за накопившихся разногласий и проблем. Старайтесь сохранять спокойствия и не идти на поводу и негативных эмоций: поддавшись раздражению и гневу, вы наговорите лишнего и совершите поступки, о которых позже придется жалеть.
Козерог
Удачный, спокойный и гармоничный день. Сегодня вы не требуете невозможного ни от себя, ни от окружающих, легко находите общий язык с коллегами и близкими, и сохраняете хорошее настроение даже тогда, когда приходится решать проблемы и преодолевать трудности. Возрастает ваш профессиональный авторитет, появляется возможности приступить к реализации долгосрочных планов.
Атмосфера в семье будет благоприятной, родственники готовы одобрить вашу точку зрения на многие спорные вопросы, поддержать вас во всем. Столь же хороши и романтические перспективы: день обещает порадовать влюбленным, а одиноким представителям знака дать возможность внести долгожданные перемены в личную жизнь.
Водолей
Водолеям звезды советуют отказаться от светских развлечений и посвятить день полезным делам. Именно сегодня у вас есть возможность достичь впечатляющих результатов в любом деле, однако усилия для этого приложить все же придется – не ленитесь! Финансовые проблемы решатся благодаря пересмотру планов: вы поймете, что от одних расходов можно отказаться, а другие – значительно сократить.
Нет причин для беспокойства и в личной жизни – все идет именно так, как вы ожидали. Хороший день как для коротких поездок, так и для начала большого путешествия. Тех, кто сегодня отправляется на отдых в далекие края, ждут приятные впечатления. День также подходит для физического труда на свежем воздухе.
Рыбы
Очень хороший день ожидает Рыб. Сегодня звезды определенно на вашей стороне, поэтому не стоит удивляться удачным совпадениям и приятным сюрпризам. Финансовое положение улучшится, возможны неожиданные денежные поступления. Профессиональные проблемы решаются быстро, у вас будет возможность блеснуть своими знаниями и использовать накопленный опыт; ваши победы, как значительные, так и скромные, наверняка не останутся незамеченными.
Порадует общение с членами семьи. Вечер будет приятным вне зависимости от того, решите ли вы провести его дома, отправитесь ли в гости или посетите увеселительное заведение – хорошее настроение сопровождает вас всюду, позволяя и с окружающими щедро делиться позитивными эмоциями.