По ту сторону жизни: восемь знаменитостей, которые побывали в коме и вышли из нее

Состояние между жизнью и смертью пугает каждого из нас. Пребывание в коме может длиться от нескольких минут до десятков лет, часто не остается надежды на выздоровление, однако бывают случаи, когда организм человека отчаянно борется. Переживших это состояние людей намного больше, чем могло бы показаться, есть среди них и знаменитости, которым, к счастью, удалось вернуться к жизни, пишет Fabiosa.
1. Борис Моисеев
Этот эпатажный певец вот уже практически 8 лет мало появляется на публике, а ведь еще в 2010-м редкий концерт обходился без его участия. Несмотря на то, что его творчество, равно как и образ, многие могли считать неоднозначным, известие о его госпитализации и подозрении на инсульт напугало всех. Чтобы помочь организму уже немолодого Моисеева справиться с последствиями приступа, врачи ввели его в состояние искусственной комы. В ней он пробыл несколько дней, а спустя немногим более полугода вновь вышел на сцену, хотя полностью возобновить концертную деятельность так и не смог из-за некоторых нарушений речевой и двигательной функций.
2. Элизабет Тейлор
Прекрасная Клеопатра побывала в коме дважды. Первый случай произошел с ней еще в 1960-м – на съемках картины «Баттерфилд» она заболела двусторонним воспалением легких, которое и привело к остановке сердца. Второй раз она чуть не погибла по собственной вине из-за того, что ее коллега, Ричард Бартон, с которым у актрисы был роман, не спешил разводиться с нелюбимой женой. Тейлор приняла большое количество снотворного и впала в 3-дневную кому, однако врачам удалось спасти ей жизнь.
3. Оззи Осборн
«Потусторонний» опыт в 2004-м получил и легендарный рок-исполнитель Оззи Осборн. Возвращаясь в свое британское поместье на мотоцикле, артист не справился с управлением и попал в аварию, более того, транспортное средство в результате падения придавило грудную клетку мужчины. Осборн пробыл в коме 8 суток, состояние усугубили также серьезные травмы – переломы ребер и ключицы, смещение шейных позвонков. Врачи смогли спасти звезду, а он после пережитого кардинально изменил свои привычки и начал жизнь с чистого листа.
4. Хэлли Берри
Будучи еще совсем молодой девушкой и снимаясь в первом в своей карьере серьезном проекте, сериале «Живые куклы», Хэлли Берри неожиданно для всех почувствовала недомогание и, уже оказавшись в больнице, впала в 7-дневную кому. Тогда же ей диагностировали диабет. Постепенно восстановившись, актриса села на строгую диету и занялась спортом, а также регулярно проходит обследования для контроля своего состояния. Это помогает ей оставаться в форме и вести полноценную жизнь.
5. Эминем
Популярному рэп-исполнителю несладко пришлось еще в детстве – сверстники его недолюбливали, в школе он постоянно подвергался не только насмешкам и унижениям, но и избиению. Однажды Эминем четь не погиб – в уборной с ним подрался один из хулиганов, после чего нападающий бросил истекающего кровью 9-летнего мальчика прямо на полу, где его и нашли только спустя несколько часов. После 10-дневного пребывания в коме Маршалл Мэтерс (именно так звучит его настоящее имя) пришел в себя, однако еще долго страдал от сильных головных болей.
6. Шэрон Стоун
Легенда Голливуда внезапно исчезла из поля зрения поклонников в 2001-м году – актрису госпитализировали в критическом состоянии, вызванном кровоизлиянием в мозг, которое является одной из форм инсульта. Верный диагноз врачи сумели поставить не сразу, из-за чего Стоун впала в 9-дневную кому. Докторам удалось вовремя вывести ее из этого состояния, однако актриса еще долго не могла вернуться к работе из-за проблем с речью и координацией движений.
7. Николай Караченцов
В феврале 2005-го известный актер Николай Караченцов из-за пренебрежения правилами безопасности и превышения скорости попал в ДТП, получив серьезную черепно-мозговую травму. После экстренно проведенной операции он впал в кому и находился в таком состоянии 26 дней. Процесс восстановления оказался очень длительным – до сих пор у Караченцова наблюдаются проблемы с речью и опорно-двигательным аппаратом.
8. Джейн Сеймур
Эта красивая актриса наиболее запомнилась телезрителям по роли одной из «девушек» Джеймса Бонда и благодаря работе в драматическом сериале «Доктор Куин: женщина-врач». В 36 лет Джейн, не так давно ставшей матерью двоих детей, вкололипенициллин, что вызвало сильную аллергию – она и привела к коме. Как позднее вспоминала Сеймур, она выжила только благодаря дочери Кэтрин и сыну Шону, мысль о которых не оставляла ее даже в бессознательном состоянии.
Большинство переживших кому людей возвращаются к жизни совершенно другими. Они пересматривают свои принципы и ценности, отношение к окружающим, стремятся оградить себя от негатива и наслаждаться каждым днем, и в этом стоит на них равняться, не дожидаясь переломного и даже критического момента.