По ту сторону жизни: восемь знаменитостей, которые побывали в коме и вышли из нее

1. Борис Моисеев

Этот эпатажный певец вот уже практически 8 лет мало появляется на публике, а ведь еще в 2010-м редкий концерт обходился без его участия. Несмотря на то, что его творчество, равно как и образ, многие могли считать неоднозначным, известие о его госпитализации и подозрении на инсульт напугало всех. Чтобы помочь организму уже немолодого Моисеева справиться с последствиями приступа, врачи ввели его в состояние искусственной комы. В ней он пробыл несколько дней, а спустя немногим более полугода вновь вышел на сцену, хотя полностью возобновить концертную деятельность так и не смог из-за некоторых нарушений речевой и двигательной функций.

2. Элизабет Тейлор

Elizabeth Taylor ФОТО: Scanpix

Прекрасная Клеопатра побывала в коме дважды. Первый случай произошел с ней еще в 1960-м – на съемках картины «Баттерфилд» она заболела двусторонним воспалением легких, которое и привело к остановке сердца. Второй раз она чуть не погибла по собственной вине из-за того, что ее коллега, Ричард Бартон, с которым у актрисы был роман, не спешил разводиться с нелюбимой женой. Тейлор приняла большое количество снотворного и впала в 3-дневную кому, однако врачам удалось спасти ей жизнь.

3. Оззи Осборн

Ozzy Osbourne ФОТО: Scanpix

«Потусторонний» опыт в 2004-м получил и легендарный рок-исполнитель Оззи Осборн. Возвращаясь в свое британское поместье на мотоцикле, артист не справился с управлением и попал в аварию, более того, транспортное средство в результате падения придавило грудную клетку мужчины. Осборн пробыл в коме 8 суток, состояние усугубили также серьезные травмы – переломы ребер и ключицы, смещение шейных позвонков. Врачи смогли спасти звезду, а он после пережитого кардинально изменил свои привычки и начал жизнь с чистого листа.

4. Хэлли Берри

Halle Berry ФОТО: Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA

Будучи еще совсем молодой девушкой и снимаясь в первом в своей карьере серьезном проекте, сериале «Живые куклы», Хэлли Берри неожиданно для всех почувствовала недомогание и, уже оказавшись в больнице, впала в 7-дневную кому. Тогда же ей диагностировали диабет. Постепенно восстановившись, актриса села на строгую диету и занялась спортом, а также регулярно проходит обследования для контроля своего состояния. Это помогает ей оставаться в форме и вести полноценную жизнь.

5. Эминем

Eminem ФОТО: Dimitrios Kambouris/AFP

Популярному рэп-исполнителю несладко пришлось еще в детстве – сверстники его недолюбливали, в школе он постоянно подвергался не только насмешкам и унижениям, но и избиению. Однажды Эминем четь не погиб – в уборной с ним подрался один из хулиганов, после чего нападающий бросил истекающего кровью 9-летнего мальчика прямо на полу, где его и нашли только спустя несколько часов. После 10-дневного пребывания в коме Маршалл Мэтерс (именно так звучит его настоящее имя) пришел в себя, однако еще долго страдал от сильных головных болей.

6. Шэрон Стоун

Sharon Stone ФОТО: Yoram Kahana_Shooting Star / Shooting Star/Sipa USA

Легенда Голливуда внезапно исчезла из поля зрения поклонников в 2001-м году – актрису госпитализировали в критическом состоянии, вызванном кровоизлиянием в мозг, которое является одной из форм инсульта. Верный диагноз врачи сумели поставить не сразу, из-за чего Стоун впала в 9-дневную кому. Докторам удалось вовремя вывести ее из этого состояния, однако актриса еще долго не могла вернуться к работе из-за проблем с речью и координацией движений.

7. Николай Караченцов

Николай Караченцов. ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

В феврале 2005-го известный актер Николай Караченцов из-за пренебрежения правилами безопасности и превышения скорости попал в ДТП, получив серьезную черепно-мозговую травму. После экстренно проведенной операции он впал в кому и находился в таком состоянии 26 дней. Процесс восстановления оказался очень длительным – до сих пор у Караченцова наблюдаются проблемы с речью и опорно-двигательным аппаратом.

8. Джейн Сеймур

Jane Seymour ФОТО: VALERY HACHE/AFP

Эта красивая актриса наиболее запомнилась телезрителям по роли одной из «девушек» Джеймса Бонда и благодаря работе в драматическом сериале «Доктор Куин: женщина-врач». В 36 лет Джейн, не так давно ставшей матерью двоих детей, вкололипенициллин, что вызвало сильную аллергию – она и привела к коме. Как позднее вспоминала Сеймур, она выжила только благодаря дочери Кэтрин и сыну Шону, мысль о которых не оставляла ее даже в бессознательном состоянии.