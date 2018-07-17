Есть дела поважнее: Елизавета II пропустила крестины младшего сына Кейт Миддлтон

Сегодня, 16 июля, в официальном Instagram Кенсингтонского дворца появились кадры с торжественного мероприятия. На фото запечатлены виновник торжества на руках у матери, отец малыша, старшие дети Уильяма и Кейт четырехлетний Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта, дядя Луи принц Гарри с супругой Меган Маркл и дедушка принц Чарльз с женой Камиллой и другие почетные гости. Кроме того, поклонники смогли увидеть и фото, на котором Миддлтон нежно смотрит на только что проснувшегося сына.