Есть дела поважнее: Елизавета II пропустила крестины младшего сына Кейт Миддлтон

В Сети опубликованы официальные снимки с крещения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Луи. Поклонники не обнаружили на фотографиях прабабушку малыша – королеву Елизавету II, пишут Дни.ру.
Сегодня, 16 июля, в официальном Instagram Кенсингтонского дворца появились кадры с торжественного мероприятия. На фото запечатлены виновник торжества на руках у матери, отец малыша, старшие дети Уильяма и Кейт четырехлетний Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта, дядя Луи принц Гарри с супругой Меган Маркл и дедушка принц Чарльз с женой Камиллой и другие почетные гости. Кроме того, поклонники смогли увидеть и фото, на котором Миддлтон нежно смотрит на только что проснувшегося сына.
Поклонники монаршего семейства отметили, что на празднике не было прабабушки и прадедушки крохи – королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Отметим, что Ее Величество проигнорировала церковное таинство из-за насыщенного графика: она была занята подготовкой к параду, посвященному 100-летию со дня основания Королевских воздушных сил Великобритании, и встречей с президентом США Дональдом Трампом, передает teleprogramma.pro.