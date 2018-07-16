Бомба! Ассистентка эстонского телеведущего показала себя в трусах

Ведущий «Eesti mäng» с бывшей ассистенткой ФОТО: Ülo Josing /ERR

Ведущему шоу – Гауту Кивистику – в новом сезоне будет помогать красотка Бритт Кырсмаа, которая еще до начала съемок привлекла внимание эстонских СМИ. Оно и не удивительно, ведь Бритт – настоящая красотка!

Бритт Кырсмаа ФОТО: MARIA MYLNIKOVA

К тому же, девушка не забывает подогревать к себе интерес публики с помощью ярких снимков в социальных сетях.

A post shared by Britt Kõrsmaa (@brittk6rsmaa) on Feb 21, 2017 at 10:25am PST

A post shared by Britt Kõrsmaa (@brittk6rsmaa) on Jul 29, 2014 at 7:12am PDT

К слову, Бритт является успешной моделью и одной из самых близких подруг эстонской певицы Лийс Лемсалу.

ФОТО: Janne Luigla Photography