Бомба! Ассистентка эстонского телеведущего показала себя в трусах
16. июль 2018, 14:45
Сегодня на телеканале ETV покажут новый выпуск вечернего летнего шоу «Eesti mäng», который так полюбился зрителям, что выходит вот уже восьмой сезон.
Ведущему шоу – Гауту Кивистику – в новом сезоне будет помогать красотка Бритт Кырсмаа, которая еще до начала съемок привлекла внимание эстонских СМИ. Оно и не удивительно, ведь Бритт – настоящая красотка!
К тому же, девушка не забывает подогревать к себе интерес публики с помощью ярких снимков в социальных сетях.
К слову, Бритт является успешной моделью и одной из самых близких подруг эстонской певицы Лийс Лемсалу.