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  • Бомба! Ассистентка эстонского телеведущего показала себя в трусах

Бомба! Ассистентка эстонского телеведущего показала себя в трусах

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ФОТО: instagram

Сегодня на телеканале ETV покажут новый выпуск вечернего летнего шоу «Eesti mäng», который так полюбился зрителям, что выходит вот уже восьмой сезон.

Ведущий «Eesti mäng» с бывшей ассистенткой

ФОТО: Ülo Josing /ERR

Ведущему шоу – Гауту Кивистику – в новом сезоне будет помогать красотка Бритт Кырсмаа, которая еще до начала съемок привлекла внимание эстонских СМИ. Оно и не удивительно, ведь Бритт – настоящая красотка!

Бритт Кырсмаа

ФОТО: MARIA MYLNIKOVA

К тому же, девушка не забывает подогревать к себе интерес публики с помощью ярких снимков в социальных сетях.

 

A post shared by Britt Kõrsmaa (@brittk6rsmaa) on

 

A post shared by Britt Kõrsmaa (@brittk6rsmaa) on

К слову, Бритт является успешной моделью и одной из самых близких подруг эстонской певицы Лийс Лемсалу.

ФОТО: Janne Luigla Photography

ФОТО: Facebook

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